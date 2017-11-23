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23 Kasım A 101 aktüel ürünler listesi! ASUS Notebook A 101’de

A 101 23 Kasım aktüel ürünler listesini sizler için hazırladık. A 101 marketlerinde ASUS Notebook yerini aldı. Teknolojik ürünleri uygun fiyatlardan aktüel ürün olarak satan A 101 bu hafta raflarında ASUS’a yer verdi. 4 GB Ram ve 500 GB HDD özellikleriyle 999 liradan satışa sunulacak. İşte 23 Kasım A 101 aktüel ürünler listesi.

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23 Kasım'dan itibaren A 101 marketler zincirinde birçok ürün indirime girdi.

23 Kasım'dan itibaren A 101 marketler zincirinde birçok ürün indirime girdi.

23 Kasım’da A 101 mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler listesini haberimizden öğrenebilirsiniz. Teknolojik ürünlerin yanı sıra ev ürünleri de uygun fiyatlardan satışa sunuluyor. İşte bu haftanın aktüel ürünler listesi.

Aktüel ürünler

ASUS notebook özellikleri

Marka: ASUS

Model: X502NA-GO044T

İşlemci Hızı: 1,6 GHz

İşlemci Tipi: INTEL CELERON

İşlemci Numarası: N3350

Bellek (RAM): 4 GB

Depolama: 500 GB

Ekran Boyutu: 15,6"

Grafik Kartı: Onboard

İşletim Sistemi: Windows 10

Ethernet (LAN): Var

Wi-Fi: Var

Renk: Siyah

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