23 Kasım A 101 aktüel ürünler listesi! ASUS Notebook A 101’de

23 Kasım’da A 101 mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler listesini haberimizden öğrenebilirsiniz. Teknolojik ürünlerin yanı sıra ev ürünleri de uygun fiyatlardan satışa sunuluyor. İşte bu haftanın aktüel ürünler listesi.
Aktüel ürünler
ASUS notebook özellikleri
Marka: ASUS
Model: X502NA-GO044T
İşlemci Hızı: 1,6 GHz
İşlemci Tipi: INTEL CELERON
İşlemci Numarası: N3350
Bellek (RAM): 4 GB
Depolama: 500 GB
Ekran Boyutu: 15,6"
Grafik Kartı: Onboard
İşletim Sistemi: Windows 10
Ethernet (LAN): Var
Wi-Fi: Var
Renk: Siyah
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