5 günlük İzmir hava durumu! İzmirliler dikkat!

İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış ve fırtına uyarasında bulunuldu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde kuvvetli ve kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde rüzgar kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Öğleden sonra Ege Denizi'nde rüzgar kuzeyde kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 8 kuvvetinde esecek. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın etkili olacağı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir için kuvvetli yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.

5 GÜNLÜK İZMİR HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller yöresi ve Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmara, Kıyı Eğe, Batı Karadeniz’in batısı, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Hakkari ve Bitlis’te kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, batı ve kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Antalya Körfezi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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