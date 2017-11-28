​A2 Tv canlı izle! Beşiktaş Manisaspor canlı yayını

A2 Tv canlı izlemek için hemen tıkla. Beşiktaş Manisaspor maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş sahasında (seyircisiz) Manisaspor'u konuk ediyor. Saat 14.30'da başlayacak mücadeleden son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş Manisaspor maçı A2 Tv canlı yayın ekranı.
Şenol Güneş, eski öğrencisine karşı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Manisaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibiyle 5.5 yıl karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş, eski öğrencisi ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Fatih Tekke’nin takımıyla karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası’na 5. gruptan itibaren başlayacak olan Beşiktaş’ın ilk rakibi Manisaspor. Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. İki ekip son olarak 19 Mart 2012 tarihinde Süper Lig’de karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi Beşiktaş sahasında 4-1 kazanmayı bilmişti. Manisaspor’da bu maç öncesi en çok dikkat çeken isim Teknik Direktör Fatih Tekke. Tekke, bu maçta hem eski teknik direktörü Şenol Güneş’e karşı takımını sahaya sürecek, hem de eski takımı Beşiktaş’a karşı.
A2 TV CANLI İZLE- BEŞİKTAŞ MANİSASPOR CANLI
Beşiktaş taraftarı cezası nedeniyle tribünde olmayacak
İki takım bugüne kadar 16 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet elde etti. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçta ise Manisaspor galip geldi. Beşiktaş’ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise 7 maçta beraberlik çıkmadı. Beşiktaş 6 kez kazanırken, Manisaspor 1 maçta deplasmanda galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yle oynanan Türkiye Kupası maçında saha olayları nedeniyle ceza alan Beşiktaş, bu maçta taraftarından yoksun kalacak. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.
Kupada hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:
28 Kasım Salı
13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan
14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek
14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz
18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa
29 Kasım Çarşamba
13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
14.30 Kasımpaşa-Boluspor: Serkan Çınar
16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: Onur Karabaş
16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler
18.45 Adanaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
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