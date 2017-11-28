​A2 Tv canlı izle! Beşiktaş Manisaspor canlı yayını

A2 Tv canlı izlemek için hemen tıkla. Beşiktaş Manisaspor maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş sahasında (seyircisiz) Manisaspor'u konuk ediyor. Saat 14.30'da başlayacak mücadeleden son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş Manisaspor maçı A2 Tv canlı yayın ekranı.

Şenol Güneş, eski öğrencisine karşı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Manisaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibiyle 5.5 yıl karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş, eski öğrencisi ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Fatih Tekke’nin takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası’na 5. gruptan itibaren başlayacak olan Beşiktaş’ın ilk rakibi Manisaspor. Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. İki ekip son olarak 19 Mart 2012 tarihinde Süper Lig’de karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi Beşiktaş sahasında 4-1 kazanmayı bilmişti. Manisaspor’da bu maç öncesi en çok dikkat çeken isim Teknik Direktör Fatih Tekke. Tekke, bu maçta hem eski teknik direktörü Şenol Güneş’e karşı takımını sahaya sürecek, hem de eski takımı Beşiktaş’a karşı.

A2 TV CANLI İZLE- BEŞİKTAŞ MANİSASPOR CANLI

Beşiktaş taraftarı cezası nedeniyle tribünde olmayacak

İki takım bugüne kadar 16 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet elde etti. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçta ise Manisaspor galip geldi. Beşiktaş’ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise 7 maçta beraberlik çıkmadı. Beşiktaş 6 kez kazanırken, Manisaspor 1 maçta deplasmanda galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yle oynanan Türkiye Kupası maçında saha olayları nedeniyle ceza alan Beşiktaş, bu maçta taraftarından yoksun kalacak. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

Kupada hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:

28 Kasım Salı

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa

29 Kasım Çarşamba

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

14.30 Kasımpaşa-Boluspor: Serkan Çınar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: Onur Karabaş

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler

18.45 Adanaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ali Şansalan