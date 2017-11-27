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Ağrı'da iki köyde kuş gribi karantinası-Ağrı yerel haber

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde tavuk ölümleri görülen 2 köy karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Ağrı'da iki köyde kuş gribi karantinası

Ağrı'da iki köyde kuş gribi karantinası

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki köyde hastalanan tavukların telef olması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Taşlıçay ve Güneysöğüt'te bazı tavuklar telef oldu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine köylerde inceleme yaparak karantina uygulaması başlattı.

Yukarı Taşlıçay Köyü Muhtarı Şerif Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta önce kanatlı hayvan ölümlerine rastladıklarını ve kuş gribi şüphesiyle durumu yetkilileri bildirdiklerini söyledi.

Köyde kapsamlı bir çalışma yapıldığını anlatan Demirkaya, "Köyde bulunan bazı kanatlı hayvanları toplayarak imha ettiler. Köyden numune aldılar. Şu an hiçbir sorun yok." dedi.

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