[[ 20.11.2017 17:32 ]]
[[ 20.11.2017 17:31 ]]
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, yeniden TBMM Başkanı seçildi pic.twitter.com/pWjRPGfr68
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, yeniden TBMM Başkanı seçildi pic.twitter.com/pWjRPGfr68— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 15:57 ]]
[[ 20.11.2017 15:28 ]]
[[ 20.11.2017 15:07 ]]
Kırklareli'de kar yağışı başladıhttps://t.co/0ClVWFfwGM pic.twitter.com/pPTCIpUBxc
Kırklareli'de kar yağışı başladıhttps://t.co/0ClVWFfwGM pic.twitter.com/pPTCIpUBxc— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 14:23 ]]
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor. https://t.co/bg2LfW7tZa
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor. https://t.co/bg2LfW7tZa— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 14:20 ]]
İkisi de suikast sonucu öldürülen ABD Başkanları Lincoln ve Kennedy arasındaki akıl almaz benzerlikler... pic.twitter.com/29Olw5B1F9
İkisi de suikast sonucu öldürülen ABD Başkanları Lincoln ve Kennedy arasındaki akıl almaz benzerlikler... pic.twitter.com/29Olw5B1F9— Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 13:41 ]]
[[ 20.11.2017 12:58 ]]
Bugün #DünyaÇocukHaklarıGünü... Sözleşme ile onları koruma kararı alan dünya, onları korumaktan aciz... pic.twitter.com/jxu0OTQpCs
Bugün #DünyaÇocukHaklarıGünü... Sözleşme ile onları koruma kararı alan dünya, onları korumaktan aciz... pic.twitter.com/jxu0OTQpCs— Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 12:57 ]]
Çin'e teslim edilmek üzere Tayland'da bir hapishanede tutulan 25 Uygur Türk'ü hücre duvarını kazarak ve battaniyeleri merdiven gibi kullanarak hapisten kaçtı. https://t.co/8qc7pl9QwK
Çin'e teslim edilmek üzere Tayland'da bir hapishanede tutulan 25 Uygur Türk'ü hücre duvarını kazarak ve battaniyeleri merdiven gibi kullanarak hapisten kaçtı. https://t.co/8qc7pl9QwK— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 12:21 ]]
İşte Yunanlıları durdurduğumuz siperlerhttps://t.co/jSnc6Pb2tw pic.twitter.com/mWlcNA3uM0
İşte Yunanlıları durdurduğumuz siperlerhttps://t.co/jSnc6Pb2tw pic.twitter.com/mWlcNA3uM0— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 11:44 ]]
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in gizli kasalarından biri olduğu belirtilen iş adamı Verdal Hosta, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığını itiraf etti.https://t.co/NhB8SxtTH4
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in gizli kasalarından biri olduğu belirtilen iş adamı Verdal Hosta, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığını itiraf etti.https://t.co/NhB8SxtTH4— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 11:33 ]]
[[ 20.11.2017 10:33 ]]
🇿🇼 Zimbabve
Tanklar sokakta, asker TV'de, Mugabe ev hapsinde... Ordu: Darbe yapmadık (?) pic.twitter.com/eoxM5JOyqm
🇿🇼 Zimbabve
[[ 20.11.2017 10:33 ]]
TSK: Son bir haftada 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildihttps://t.co/icaarg4FDw pic.twitter.com/l4ZjX8P6qA
TSK: Son bir haftada 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildihttps://t.co/icaarg4FDw pic.twitter.com/l4ZjX8P6qA— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 10:19 ]]
TBMM Başkanı bugün seçilecekhttps://t.co/b2lvXSHA88 pic.twitter.com/wiP5hQiw1d
TBMM Başkanı bugün seçilecekhttps://t.co/b2lvXSHA88 pic.twitter.com/wiP5hQiw1d— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 10:04 ]]
Dolar 3,8670 liradan, avro 4,5400 liradan haftaya başladı.https://t.co/92KYb1ic6J
Dolar 3,8670 liradan, avro 4,5400 liradan haftaya başladı.https://t.co/92KYb1ic6J— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 10:04 ]]
‘Türkiye Ekseni’nde ‘Acımasız Direniş’ hatları kurulmalı.. - @ibrahimkaragul yazdı https://t.co/DHUkQfhRY2 pic.twitter.com/hgRrrfOB2H
‘Türkiye Ekseni’nde ‘Acımasız Direniş’ hatları kurulmalı.. - @ibrahimkaragul yazdı https://t.co/DHUkQfhRY2 pic.twitter.com/hgRrrfOB2H— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 9:14 ]]
TBMM Başkanı bugün seçilecekhttps://t.co/b2lvXSHA88 pic.twitter.com/fh2p5xCINk
TBMM Başkanı bugün seçilecekhttps://t.co/b2lvXSHA88 pic.twitter.com/fh2p5xCINk— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 9:14 ]]
PKK/PYD’li teröristler, Afrin’in kuşatılmasına karşı Azez’in kuzeyindeki Parsa Dağı’na uzanan araba geçebilecek bir tünel kazıyor https://t.co/lgK5XwRtSc
PKK/PYD’li teröristler, Afrin’in kuşatılmasına karşı Azez’in kuzeyindeki Parsa Dağı’na uzanan araba geçebilecek bir tünel kazıyor https://t.co/lgK5XwRtSc— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 9:14 ]]
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Masa başında ülkemiz ve bölgemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah’ın yardımıyla paçavraya çevireceğiz” https://t.co/Rdgx56tkQK pic.twitter.com/XOaaRS46RS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Masa başında ülkemiz ve bölgemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah’ın yardımıyla paçavraya çevireceğiz” https://t.co/Rdgx56tkQK pic.twitter.com/XOaaRS46RS— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 9:12 ]]
Suudi Arabistan, Türkiye’nin ürettiği insansız hava aracı ANKA’dan 6 adet almak istiyor. https://t.co/EPqyjp0R9q pic.twitter.com/rDavLejfwf
Suudi Arabistan, Türkiye’nin ürettiği insansız hava aracı ANKA’dan 6 adet almak istiyor. https://t.co/EPqyjp0R9q pic.twitter.com/rDavLejfwf— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 9:12 ]]
Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul'a geldiği tespit edilen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.https://t.co/sv4FUkcIi3 pic.twitter.com/08QMA0vRC1
Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul'a geldiği tespit edilen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.https://t.co/sv4FUkcIi3 pic.twitter.com/08QMA0vRC1— Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017
[[ 20.11.2017 9:12 ]]
#YeniŞafakManşet
Gazetemizin 20.11.2017 tarihli birinci sayfası: HARİTALARI YIRTACAĞIZhttps://t.co/sjNCb1L9IE pic.twitter.com/zuXy5n9D0L
#YeniŞafakManşet
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