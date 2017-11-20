[[ 20.11.2017 17:32 ]]

Naim Süleymanoğlu'nun adı caddeye verildi Milli sporcu Süleymanoğlu'nun ismi, Üsküdar'da bir caddede yaşatılacak. Üsküdar Belediyesi, Selami Ali Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Caddesi ile Vakıf Sokağı arasında kalan isimsiz yola "Naim Süleymanoğlu Sokağı" adı verilmesini talep etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ilçe belediyesinden gelen talebi görüştü. Görüşme sonucunda buranın cadde olarak revize edilmesi istendi. Oy birliğiyle de Üsküdar'daki bu caddeye Naim Süleymanoğlu'nun isminin verilmesi kabul edildi.AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Temel Başalan, Süleymanoğlu'nun olimpiyat, dünya ve Avrupa'da çok önemli şampiyonluklar elde ederek Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini hatırlattı.Başalan, "İnşallah milli sporcumuzun ismi, önümüzdeki aylarda, yıllarda daha önemli spor komplekslerine verilecektir. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum." dedi.CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever de Süleymanoğlu'nun vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Daha önce kazandığı başarılarıyla heyecan duyduk ve iftihar ettik. Allah mekanını cennet etsin. Bundan sonra onun adının yaşatılması için gereken bütün katkıları da bizzat Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.Naim Süleymanoğlu hayatını kaybettiYıllar sonra yeniden yazıldı: Naim'in ilk isteği Kuran-ı Kerim olmuşVideo: Rekorların peşinde bir ömür: Naim SüleymanoğluGaleri: Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

[[ 20.11.2017 17:31 ]]

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, yeniden TBMM Başkanı seçildi pic.twitter.com/pWjRPGfr68 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 15:57 ]]

YSK teklifi ertelendi Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü. Bugün verilmesi beklenen YSK değişiklik teklifinin yarın verileceği öğrenildi.'11 Aralık'tan önce yasalaşır'AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada, "298 sayılı kanunda değişiklik yapan kanun var. Tahmin ediyorum YSK'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısı veya teklifi olacak. O bugünlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşüldükten sonra TBMM'ye sunulacak ve komisyonda görüşüldükten sonra, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM'ye gelir ve 11 Aralık tarihinden önce yasalaşır" demişti.

[[ 20.11.2017 15:28 ]]

Meclis Başkanlığına yeniden İsmail Kahraman seçildi AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, 289 oyla yeniden TBMM Başkanı seçildi.TBMM Genel Kurulunda 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, 289 oyla yeniden TBMM Başkanı seçildi.Erdoğan, Kahraman'ı tebrik ettiİlk iki turda gerekli oya ulaşılamadıTBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı.AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 260, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 38, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 113, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 39, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamadığı için ikinci tura geçildi.İkinci tur oylamada 506 milletvekili oy kullandıAK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 257, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 37, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 122, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 38, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.Tamer Dağlı adaylıktan çekildiTamer Dağlı, Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. Dağlı'nın dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.Adayların hiçbirinin üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamaması için üçüncü tur oylamasına başlandı.TBMM Başkanı seçilmek için üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 oyun alınması gerekiyor.Sonuca üçüncü turda ulaşıldıGenel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya ise 509 milletvekili katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz sayıldı.Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

[[ 20.11.2017 15:07 ]]

Kırklareli'de kar yağışı başladıhttps://t.co/0ClVWFfwGM pic.twitter.com/pPTCIpUBxc — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 14:23 ]]

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor. https://t.co/bg2LfW7tZa — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 14:20 ]]

İkisi de suikast sonucu öldürülen ABD Başkanları Lincoln ve Kennedy arasındaki akıl almaz benzerlikler... pic.twitter.com/29Olw5B1F9 — Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 13:41 ]]

PYD İdlib'deki TSK gözlem noktasına saldırdı Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK/PYD, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem gücüne hava toplarıyla saldırdı.Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü militanları, TSK'nın İdlib-Afrin hattındaki Daret İzzet gözlem noktası çevresine 5 hava topu saldırı düzenledi.Toplardan biri, Daret İzze'nin Samaan Kalesi bölgesindeki gözlem noktasının yaklaşık yüz metre yakınına isabet etti.Diğer havanlar ise sivil yerleşimlere düştü.8 soruda TSK'nın İdlib harekatıSaldırıya ateşle karşılık verildiGözlem noktası ile sivil yerleşimlerde ölen ya da yaralanan olmadı.TSK, terör örgütünün saldırısına ateşle karşılık verdi.Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan Astana anlaşması çerçevesinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için TSK, 12 Ekim'de bölgeye intikal sürecini başlatmıştı.TSK İdlib'de ateşkes gözlem noktalarını güçlendiriyorSuriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınlarında gözlem noktalarını faaliyete getiren TSK, üçüncü gözlem noktasının aynı güzergahta Şeyh Akil Tepesi'nde oluşturuyor.Türkiye'nin, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde toplam 12 ateşkes gözlem noktası kurması öngörülüyor.Milli Savunma Bakanı: Şehit yok, İnceliyoruzMilli Savunma Bakanı Canikli saldırıyla ilgili, "Saldırıda şehit yok, olayı inceliyoruz." açıklaması yaptı.Gece yarısı intikal

[[ 20.11.2017 12:58 ]]

Bugün #DünyaÇocukHaklarıGünü... Sözleşme ile onları koruma kararı alan dünya, onları korumaktan aciz... pic.twitter.com/jxu0OTQpCs — Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 12:57 ]]

Çin'e teslim edilmek üzere Tayland'da bir hapishanede tutulan 25 Uygur Türk'ü hücre duvarını kazarak ve battaniyeleri merdiven gibi kullanarak hapisten kaçtı. https://t.co/8qc7pl9QwK — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 12:21 ]]

İşte Yunanlıları durdurduğumuz siperlerhttps://t.co/jSnc6Pb2tw pic.twitter.com/mWlcNA3uM0 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 11:44 ]]

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in gizli kasalarından biri olduğu belirtilen iş adamı Verdal Hosta, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığını itiraf etti.https://t.co/NhB8SxtTH4 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 11:33 ]]

ASELSAN mühendisinin ölümündeki şok detay ortaya çıktı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturmada 4 kişinin FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi. Savcılık, bu isimlere örgütün nasıl bir talimat verdiğini araştırıyor.4 Ağustos 2006'da aracının içerisinde boğazı ve bilekleri kesik bir şekilde ölü bulunan Hüseyin Başbilen'in ailesi darbe girişiminin ardından savcılığa soruşturmanın yeniden yapılması için başvurmuştu. Savcı Hamza Yokuş, ASELSAN'da çalışan 5 mühendisin 2006-2013 arasında şüpheli ölümleriyle ilgili dönemin soruşturmada görev alan isimleri mercek altına aldı. Savcı Yokuş, Başbilen'in ölümüyle ilgili o dönem soruşturmada görev alan olay yeri ekibi, adli tıp uzmanları, bilirkişiler ve polislerin FETÖ'yle bağlantısını tek tek araştırdı. Bu kapsamda sadece Hüseyin Başbilen dosyasında o dönem görev alan 4 kişinin FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi.Bunun üzerine savcılık, 4 ismin örgütten nasıl bir talimat aldığını araştırıyor. FETÖ'yle bağlantısı tespit edilen isimlerden birisinin Başbilen'in intihar mektubunu kendi el yazısıyla yazıp yazmadığını inceleyen kriminal polisin olduğu belirtildi. Ayrıca, bu isimlerin 15 Temmuz'un ardından ihraç edildiği öğrenildi. Savcılık, Başbilen'in ölümünün ardından yapılan soruşturma dosyasını inceledi. Soruşturma dosyasına Başbilen'in benzin aldığı istasyondaki kameralarının görüntülerinin girmemesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Başbilen'e ait olan flash belleğin de Jandarma'da kaybolması ayrı bir şüphe olarak değerlendiriliyor. SAVCIDAN BYLOCK ÇIKTIÖte yandan, ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturmayı 2011 yılında eski savcı Murat Demir yürütüyordu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen Demir'in ByLock'u kullandığı tespit edildi.Öte yandan 9 Ekim 2007'de askerliğini yaptığı sırada intihar ettiği iddia edilen ASELSAN'da mühendisi olarak görev yapan Burhanettin Volkan'ın babası Mahmut Volkan'ın savcılığa bir dilekçe verdiği ve oğlunun ölümünün yeniden araştırılmasını talep ettiği bildirildi.SIR ÖLÜMLERArt arda intihar ettikleri iddia edilen ASELSAN mühendisleri 4G projeleri, millî uzun menzilli füze ve tank projelerinde çalışıyordu.

[[ 20.11.2017 10:33 ]]

🇿🇼 Zimbabve

Tanklar sokakta, asker TV'de, Mugabe ev hapsinde... Ordu: Darbe yapmadık (?) pic.twitter.com/eoxM5JOyqm — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 10:33 ]]

TSK: Son bir haftada 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildihttps://t.co/icaarg4FDw pic.twitter.com/l4ZjX8P6qA — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 10:19 ]]

TBMM Başkanı bugün seçilecekhttps://t.co/b2lvXSHA88 pic.twitter.com/wiP5hQiw1d — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 10:04 ]]

Dolar 3,8670 liradan, avro 4,5400 liradan haftaya başladı.https://t.co/92KYb1ic6J — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 10:04 ]]

‘Türkiye Ekseni’nde ‘Acımasız Direniş’ hatları kurulmalı.. - @ibrahimkaragul yazdı https://t.co/DHUkQfhRY2 pic.twitter.com/hgRrrfOB2H — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 9:14 ]]

TBMM Başkanı bugün seçilecekhttps://t.co/b2lvXSHA88 pic.twitter.com/fh2p5xCINk — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 9:14 ]]

PKK/PYD’li teröristler, Afrin’in kuşatılmasına karşı Azez’in kuzeyindeki Parsa Dağı’na uzanan araba geçebilecek bir tünel kazıyor https://t.co/lgK5XwRtSc — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 9:14 ]]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Masa başında ülkemiz ve bölgemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah’ın yardımıyla paçavraya çevireceğiz” https://t.co/Rdgx56tkQK pic.twitter.com/XOaaRS46RS — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 9:12 ]]

Suudi Arabistan, Türkiye’nin ürettiği insansız hava aracı ANKA’dan 6 adet almak istiyor. https://t.co/EPqyjp0R9q pic.twitter.com/rDavLejfwf — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 9:12 ]]

Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul'a geldiği tespit edilen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.https://t.co/sv4FUkcIi3 pic.twitter.com/08QMA0vRC1 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 20, 2017

[[ 20.11.2017 9:12 ]]