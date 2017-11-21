[[ 21.11.2017 16:57 ]]

TBMM Karma Komisyonu Leyla Zana'nın vekilliğinin düşürülmesini istedi.https://t.co/CB5smKcI2C — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 16:15 ]]

Türkiye Adil Öksüz'ün iadesini istedi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün iadesi istendi.FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı "Akıncı Davası" sanıklarından Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı."Akıncı Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya'da olduğu öne sürülen örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.Ayrıca mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan aynı davanın sanıklarından Fatih Arık için Yunanistan'a gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırladı.Darbe fetvası verip 'sır' olduVideo: Adil Öksüz böyle ’SIR’ olmuşTürkiye Almanya'ya "Adil Öksüz" notası vermiştiGeçtiğimiz ağustos ayında da, 15 Temmuz'un 1 numarası Adil Öksüz'ün izini Almanya'da bulan Yeni Şafak'ın manşeti Türkiye'yi harekete geçirmişti. Türkiye yetkilileri, oturum izni başvurusu Almanya tarafından kabul edildiği belirtilen Adil Öksüz haberimizin araştırılmasını ve firari FETÖ'cünün varlığının tespiti durumunda yakalanarak iade edilmesini istemişti.Yeni Şafak yazdı Türkiye Almanya'ya "Adil Öksüz" notası verdi

[[ 21.11.2017 16:12 ]]

Bir neslin ve imam hatiplerin öncüsü Celalettin Hoca'yı, vefatının 56. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/9BTBHPe87Y — Yeni Şafak Hayat (@ys_hayat) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 15:21 ]]

AK Parti, YSK teklifini sundu AK Parti'nin TBMM grubundan yapılan açıklamaya göre YSK teklifi yürürlük ve yürütme dahil 14 maddeden oluşuyor.Genel gerekçesinde teklifin YSK'nın anayasadaki konumu, görevi, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat, personel rejimi gibi hükümlerin birlikte değerlendirilmesiyle güçlü bir teşkilat yapısı oluşturulması amacıyla hazırlandığı belirtildi.Sahte oyu önlemek için filigranlı oy pusulası gündemde

[[ 21.11.2017 15:20 ]]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elektrik yatırımları açılış töreninde konuşuyor https://t.co/3zsn8O5T1K — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 14:27 ]]

Jandarma Genel Komutanlığı, güvenlik güçlerinin Bestler-Dereler'de yürüttüğü operasyondan fotoğraflar paylaştı.https://t.co/hx7y3TSaiq pic.twitter.com/DgugqOJnDL — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 13:38 ]]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştuğu sırada küçük bir kız kendisine "Tayyip Dede" diye seslenince böyle cevap verdi. pic.twitter.com/hECRgPeoA5 — Yeni Şafak Hayat (@ys_hayat) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 13:38 ]]

Nijerya’da bir camiye yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.https://t.co/J1mkffHxDJ — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 12:22 ]]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/YcWNERF6r4 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 11:20 ]]

Lübnan ordusuna İsrail'den saldırı gelebileceği uyarısı yapıldı.https://t.co/dv5S6iGg5r — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 10:22 ]]

Merkez Bankası gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi.https://t.co/yygR15L6tC pic.twitter.com/7zizRGQXBc — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 10:11 ]]

Bartın'da yük gemisi sürüklendi: Mürettebat helikopterle kurtarıldı Bartın'da fırtına nedeniyle sürüklenen ve 6 kişilik mürettebatı helikopterle kurtarılan Rus kuru yük gemisi, İnkumu sahiline 500 metre açıkta bekletiliyor.Rusya'nın Rostov Limanı'dan Bartın Limanı'na demir götüren Rus bandıralı 2600 grostonluk "Nefterodovz 29" adlı gemi, sabah saatlerinde limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.İnkumu tatil beldesi açıklarına doğru sürüklenen geminin "SOS sinyali" vermesi üzerine Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.Dalgaların etkisiyle sürüklenen gemiye denizden ulaşım sağlanamayınca helikopter talep edildi. Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle gemideki 6 Rus personel alınarak, Bartın Limanı'na getirildi.Burada sağlık kontrolünden geçirilen personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.13 gündür Bartın açıklarında 1,5 kilometre açıkta demir atarak bekleyen Rus bandıralı 2600 grostonluk "Nefterodovz 29" isimli gemi, kötü hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden 500 metre sürüklendi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından, geminin kurtarılması çalışmalarına başlanacağı öğrenildi."Sahil Güvenlik ekiplerimiz gemi personelini sağ salim kurtardı"Bartın Valisi Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi mürettebatının sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını ve herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını söyledi.Dirim, "Olumsuz hava koşulları dün akşam başladı. Gemi bu sabah SOS verdi. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gemi personelini sağ salim kurtardı. Şu an için sağlık durumları iyi. Gemi için tehlikeli bir durum da yok. Gemi personeline ve hepimize geçmiş olsun" dedi.Video: Sürüklenen geminin mürettabatı kurtarıldı

[[ 21.11.2017 10:06 ]]

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla 6-8 kuruş arası indirim yapılacak.https://t.co/UrpxKeRgYH pic.twitter.com/QFcYGejVAx — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 9:46 ]]

Meteorolojiden 19 ile kar ve sağanak uyarısı Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak, Bolu ve Kastamonu ile Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre), bin 500 metre üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 santimetre üzeri) olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 5İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu 8İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11Adana: Çok bulutlu, kuzeyinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 13Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 20Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13İl il hava durumu için tıklayınız5 günlük İstanbul hava durumu5 günlük Ankara hava durumu5 günlük İzmir hava durumuGaleri: Başkente mevsimin ilk karı

[[ 21.11.2017 9:19 ]]

Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması: "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık." https://t.co/zAeUkM3Zfp pic.twitter.com/L5deNf6xf1 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 9:13 ]]

PTT, TSK ve ÖSO'nun terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği El-Bab'da yeni şube açtı https://t.co/GJZXsQhbjo pic.twitter.com/pN6XkWxE4G — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017

[[ 21.11.2017 9:06 ]]

#YeniŞafakManşet

Gazetemizin 21.11.2017 tarihli birinci sayfası: TERÖRÜN ARKASINDA BU ADAM VARhttps://t.co/sjNCb1L9IE pic.twitter.com/SoqJX3Cqun — Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017



