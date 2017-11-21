[[ 21.11.2017 16:57 ]]
TBMM Karma Komisyonu Leyla Zana'nın vekilliğinin düşürülmesini istedi.https://t.co/CB5smKcI2C
TBMM Karma Komisyonu Leyla Zana'nın vekilliğinin düşürülmesini istedi.https://t.co/CB5smKcI2C— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 16:15 ]]
[[ 21.11.2017 16:12 ]]
Bir neslin ve imam hatiplerin öncüsü Celalettin Hoca'yı, vefatının 56. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/9BTBHPe87Y
Bir neslin ve imam hatiplerin öncüsü Celalettin Hoca'yı, vefatının 56. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/9BTBHPe87Y— Yeni Şafak Hayat (@ys_hayat) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 15:21 ]]
[[ 21.11.2017 15:20 ]]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elektrik yatırımları açılış töreninde konuşuyor https://t.co/3zsn8O5T1K
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elektrik yatırımları açılış töreninde konuşuyor https://t.co/3zsn8O5T1K— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 14:27 ]]
Jandarma Genel Komutanlığı, güvenlik güçlerinin Bestler-Dereler'de yürüttüğü operasyondan fotoğraflar paylaştı.https://t.co/hx7y3TSaiq pic.twitter.com/DgugqOJnDL
Jandarma Genel Komutanlığı, güvenlik güçlerinin Bestler-Dereler'de yürüttüğü operasyondan fotoğraflar paylaştı.https://t.co/hx7y3TSaiq pic.twitter.com/DgugqOJnDL— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 13:38 ]]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştuğu sırada küçük bir kız kendisine "Tayyip Dede" diye seslenince böyle cevap verdi. pic.twitter.com/hECRgPeoA5
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştuğu sırada küçük bir kız kendisine "Tayyip Dede" diye seslenince böyle cevap verdi. pic.twitter.com/hECRgPeoA5— Yeni Şafak Hayat (@ys_hayat) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 13:38 ]]
Nijerya’da bir camiye yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.https://t.co/J1mkffHxDJ
Nijerya’da bir camiye yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.https://t.co/J1mkffHxDJ— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 12:22 ]]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/YcWNERF6r4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/YcWNERF6r4— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 11:20 ]]
Lübnan ordusuna İsrail'den saldırı gelebileceği uyarısı yapıldı.https://t.co/dv5S6iGg5r
Lübnan ordusuna İsrail'den saldırı gelebileceği uyarısı yapıldı.https://t.co/dv5S6iGg5r— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 10:22 ]]
Merkez Bankası gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi.https://t.co/yygR15L6tC pic.twitter.com/7zizRGQXBc
Merkez Bankası gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi.https://t.co/yygR15L6tC pic.twitter.com/7zizRGQXBc— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 10:11 ]]
[[ 21.11.2017 10:06 ]]
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla 6-8 kuruş arası indirim yapılacak.https://t.co/UrpxKeRgYH pic.twitter.com/QFcYGejVAx
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla 6-8 kuruş arası indirim yapılacak.https://t.co/UrpxKeRgYH pic.twitter.com/QFcYGejVAx— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 9:46 ]]
[[ 21.11.2017 9:19 ]]
Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması: "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık." https://t.co/zAeUkM3Zfp pic.twitter.com/L5deNf6xf1
Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması: "Bu uygulama ile 540 milyon ila 800 milyon liralık bir tasarruf sağladık." https://t.co/zAeUkM3Zfp pic.twitter.com/L5deNf6xf1— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 9:13 ]]
PTT, TSK ve ÖSO'nun terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği El-Bab'da yeni şube açtı https://t.co/GJZXsQhbjo pic.twitter.com/pN6XkWxE4G
PTT, TSK ve ÖSO'nun terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği El-Bab'da yeni şube açtı https://t.co/GJZXsQhbjo pic.twitter.com/pN6XkWxE4G— Yeni Şafak (@yenisafak) November 21, 2017
[[ 21.11.2017 9:06 ]]
#YeniŞafakManşet
Gazetemizin 21.11.2017 tarihli birinci sayfası: TERÖRÜN ARKASINDA BU ADAM VARhttps://t.co/sjNCb1L9IE pic.twitter.com/SoqJX3Cqun
#YeniŞafakManşet
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