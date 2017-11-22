[[ 22.11.2017 12:50 ]]
Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Mladic hakkındaki kararı açıklandı, soykırım yaptığı kabul edildi.https://t.co/9INGXAPM5n pic.twitter.com/r1tXaqUZYZ
Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Mladic hakkındaki kararı açıklandı, soykırım yaptığı kabul edildi.https://t.co/9INGXAPM5n pic.twitter.com/r1tXaqUZYZ— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 11:50 ]]
Milli Savunma Balkanı Nurettin Canikli, S-400 füzelerinde ilk teslimatın 2019'da yapılacağını açıkladı.https://t.co/3XU2D6WEj7 pic.twitter.com/lNacvbkVw7
Milli Savunma Balkanı Nurettin Canikli, S-400 füzelerinde ilk teslimatın 2019'da yapılacağını açıkladı.https://t.co/3XU2D6WEj7 pic.twitter.com/lNacvbkVw7— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 11:23 ]]
ABD Donanmasına ait içerisinde 11 kişinin bulunduğu uçak, Ronald Reagan uçak gemisine giderken Pasifik Okyanusu'nda düştü.https://t.co/j5dd3XHzee
ABD Donanmasına ait içerisinde 11 kişinin bulunduğu uçak, Ronald Reagan uçak gemisine giderken Pasifik Okyanusu'nda düştü.https://t.co/j5dd3XHzee— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 11:14 ]]
[[ 22.11.2017 10:52 ]]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK toplantısında konuşuyor https://t.co/FsPay6IQJs
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK toplantısında konuşuyor https://t.co/FsPay6IQJs— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 9:56 ]]
Maliye Bakanlığının 82 eski çalışanı hakkında gözaltı kararıhttps://t.co/sAEZdDizBm pic.twitter.com/5tXVvLQfvz
Maliye Bakanlığının 82 eski çalışanı hakkında gözaltı kararıhttps://t.co/sAEZdDizBm pic.twitter.com/5tXVvLQfvz— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 8:44 ]]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin dik duruşu ve milletin feraseti sayesinde başarısız olan 17-25 Aralık tezgahının şimdi de ABD’de kurulduğunu söyledi https://t.co/qOtmIc9tGn pic.twitter.com/bm5QQb2Uz4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin dik duruşu ve milletin feraseti sayesinde başarısız olan 17-25 Aralık tezgahının şimdi de ABD’de kurulduğunu söyledi https://t.co/qOtmIc9tGn pic.twitter.com/bm5QQb2Uz4— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 8:44 ]]
Soçi.. Bir adım atılmalı, bu savaşa son verilmeli - @ibrahimkaragul yazdı https://t.co/keDaiTyDKu pic.twitter.com/orV70zlSKR
Soçi.. Bir adım atılmalı, bu savaşa son verilmeli - @ibrahimkaragul yazdı https://t.co/keDaiTyDKu pic.twitter.com/orV70zlSKR— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 8:44 ]]
Lübnan Başbakanlığından istifa eden ve ülkeden ayrılan Saad Hariri Lübnan'a döndü.https://t.co/yGL6GQYTUS pic.twitter.com/WBML0BZtkI
Lübnan Başbakanlığından istifa eden ve ülkeden ayrılan Saad Hariri Lübnan'a döndü.https://t.co/yGL6GQYTUS pic.twitter.com/WBML0BZtkI— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 8:43 ]]
İran yönetimi, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın tamamen yenildiğini açıkladı.https://t.co/UG6GZdag77 pic.twitter.com/8VvlFWQ5Tq
İran yönetimi, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın tamamen yenildiğini açıkladı.https://t.co/UG6GZdag77 pic.twitter.com/8VvlFWQ5Tq— Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017
[[ 22.11.2017 8:43 ]]
#YeniŞafakManşet
Gazetemizin 22.11.2017 tarihli birinci sayfası: iŞTE PKK'NIN AFRiN KADROSUhttps://t.co/sjNCb22KAc pic.twitter.com/Z4eWYdq5Rq
#YeniŞafakManşet
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