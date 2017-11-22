[[ 22.11.2017 12:50 ]]

Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Mladic hakkındaki kararı açıklandı, soykırım yaptığı kabul edildi.https://t.co/9INGXAPM5n pic.twitter.com/r1tXaqUZYZ — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 11:50 ]]

Milli Savunma Balkanı Nurettin Canikli, S-400 füzelerinde ilk teslimatın 2019'da yapılacağını açıkladı.https://t.co/3XU2D6WEj7 pic.twitter.com/lNacvbkVw7 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 11:23 ]]

ABD Donanmasına ait içerisinde 11 kişinin bulunduğu uçak, Ronald Reagan uçak gemisine giderken Pasifik Okyanusu'nda düştü.https://t.co/j5dd3XHzee — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 11:14 ]]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne döneminden geçiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin 33. Toplantısı'nda konuştu.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Biz de ülkemizde, milletimizin kendi içinde, dert insanı söyletir diye bir güzel söz vardır. Ben de bugün sizlerle burada kalbimle kelimelerin arasında perde koymadan konuşmak istiyorum. İslam dünyası olarak son yıllarda gerek ekonomik gerekse siyasi ve sosyal açıdan kelimenin tam anlamıyla bir fitne döneminden geçtiğimiz aşikardır.Şehirlerimiz malesef bugün yıkımla acıyla kıvranıyor. Sadece sakinlerine değil mazlumlara eman yurdu olmuş beldelerimizden annelerin feryatları yükseliyor. Halep'in asırlık camilerinde ezan sesleri artık duyulmuyor. Bağdat'ın kütüphaneleri talan edildi. Yemen'in mekanları giderek bir enkaz yığınına dönüşüyor. Şehirlerimizle birlikte 1400 yıllık medeniyetimiz tek tek yok oluyor. İzleri silinen sadece İslam medeniyetinin o topraklar vurduğu mühürler değil, aynı zamanda onurumuzdur.Manzaranın görünürdeki müsebbibleri diktatörler ve elbette terör örgütleridir. DEAŞ, Boko Haram, YPG, FETÖ gibi örgütlerin büyük bir kan gölüne dönüştürdüğünü hepimiz görüyoruz. Asıl aktörleri, senaristleri görmemize engel olmamalıdır. Karşımızdaki fotoğraf bize şu gerçeği net göstermektedir. İslam dünyasının birliğini, istikbalini yok etmeye yönelik kirli bir senaryo uygulanıyor. Kimi zaman etnik, kimi zaman dini kimi zaman da mezhebi farklılıklar kaşınarak İslam toplumları içeriden çökertilmeye çalışılıyor."Hedef İslam medeniyetinin hayat pınarlarını kurutmak"Neo kolonyalist dönem olarak ifade edebileceğimiz refah düzenlerini tahkim etmenin içindedirler. Hedef yalnızca petrolümüz, doğal kaynaklarımız, insan gücümüz değildir. Burada asıl hedef İslam medeniyetinin hayat pınarlarını kurutmaktır. Amaç, Müslümanların omurgasını çürütmek, hepimizi felç etmektir. Müslümanların son 2 asırda yaşadıkları onca saldırıya rağmen küresel anlamda iddialarını sürdürmeyi başarmışlardır."Silah siparişlerinin asıl kazananı kimler?"Batılı kurum, kuruluş ve değerlerin itibarı giderek daha fazla örseleniyor. Suriye'de 7 yıldır vahşete karşı sergilenen kayıtsızlık, mültecilere sınır kapılarında insanlık dışı muameleler, Batı'nın gerçek yüzünü gösterdi. Özgürler, demokrasi gibi değerlerin yerini, neo nazizm ve ırkçılık aldı.İslam ülkelerinin Batı'ya verdikleri yüzlerce milyon dolarlık silah siparişlerinin gerçek kazananları kimlerdir? Ülkelerimizin yeniden yapay sınırlarla parçalanması aslında kimlerin işine geliyor? Bu soruların cevaplarının meseleye daha farklı yaklaşmamıza vesile olacağına inanıyorum.Müslümanlar kendilerine biçilen rolü sorgusuz sualsiz kabul edemez. Kimler tarafından ortaya çıkartıldığı, büyütüldüğü ortaya çıkmış bu katil sürülerinin İslam düşmanlığının aracı yapılmasına seyirci kalamayız. Tüm Müslümanların töhmet altında bırakılması gerçek niyeti ele veriyor.Bize düşen görev kalkınma hamleleri ile İslam coğrafyasını önemli bir üretim havzasına dönüştürmek, bunun modelini ortaya koymaktır. Bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSEDAK gibi imkanları daha etkin şekilde kullanmanın yollarını bulmalıyız. İSEDAK'ı etkin bir platform olarak kullanmak mecburiyetindeyiz.Tercihli ticaret sistemine ivedilikle adım atmalıyız. ülkeleri bu doğrultuda harekete geçmeye davet ediyorum. Bir helal akreditasyon komitesi kurduk. Kendi sorunlarımızı çözme kabiliyetimizi de gösterebilmeliyiz. TOBB ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum.Öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmamız gerekiyor. Her yıl dünyanın 155 bölgesinden 4 bin 500 öğrenciye yükseköğretim imkanı sunuyoruz. Sadece teşkilat üyesi ülkelerden 9 bin 500 öğrenci Türk üniversitelerinde eğitim alıyor. Bakanlarımızın ulaştırma koridorlarımızın geliştirileceğine dair önemli kararlar alacağına inanıyorum.

[[ 22.11.2017 10:52 ]]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK toplantısında konuşuyor https://t.co/FsPay6IQJs — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 9:56 ]]

Maliye Bakanlığının 82 eski çalışanı hakkında gözaltı kararıhttps://t.co/sAEZdDizBm pic.twitter.com/5tXVvLQfvz — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 8:44 ]]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin dik duruşu ve milletin feraseti sayesinde başarısız olan 17-25 Aralık tezgahının şimdi de ABD’de kurulduğunu söyledi https://t.co/qOtmIc9tGn pic.twitter.com/bm5QQb2Uz4 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 8:44 ]]

Soçi.. Bir adım atılmalı, bu savaşa son verilmeli - @ibrahimkaragul yazdı https://t.co/keDaiTyDKu pic.twitter.com/orV70zlSKR — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 8:44 ]]

Lübnan Başbakanlığından istifa eden ve ülkeden ayrılan Saad Hariri Lübnan'a döndü.https://t.co/yGL6GQYTUS pic.twitter.com/WBML0BZtkI — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 8:43 ]]

İran yönetimi, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın tamamen yenildiğini açıkladı.https://t.co/UG6GZdag77 pic.twitter.com/8VvlFWQ5Tq — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017

[[ 22.11.2017 8:43 ]]

#YeniŞafakManşet

Gazetemizin 22.11.2017 tarihli birinci sayfası: iŞTE PKK'NIN AFRiN KADROSUhttps://t.co/sjNCb22KAc pic.twitter.com/Z4eWYdq5Rq — Yeni Şafak (@yenisafak) November 22, 2017



