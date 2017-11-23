[[ 23.11.2017 12:14 ]]

Teröristbaşı için ABD'ye 7 talepname Adalet Bakanı Gül, teröristbaşı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 talepname gönderildiğini açıkladı. Gül'ün açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı (Fetullah Gülen) hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir.Ayrıntılar birazdan....

[[ 23.11.2017 11:48 ]]

#SonDakika Myanmar ve Bangladeş Arakanlı Müslümanlar konusunda anlaşma imzaladı. Arakanlı Müslümanlar ülkesine dönecek.https://t.co/gZIpvipRBF pic.twitter.com/PfwuYr6iL0 — Yeni Şafak (@yenisafak) 23 Kasım 2017

[[ 23.11.2017 11:36 ]]

01:15 dk 23 Kasım 2017 Yeni Şafak Baba-oğulun Kur'an-ı Kerim talimi hayran bıraktı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre kentinde bir mescitte Kur'an-ı Kerim talimi yapan baba-oğulun görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. Nuh Suresi'ni oğluna ezberleten baba ile su gibi sesiyle okuyan çocuk sosyal medyada büyük ilgi gördü.

[[ 23.11.2017 10:50 ]]

Spor Bakanı Bak'tan 'yabancı sınırı' açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.Bakan Bak'ın spor gündemiyle ilgili açıklamalarından satır başları şöyle;"Beşiktaş hepimizi gururlandırıyor""Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gidebileceğine inanıyorum. Bunu başarabilecek kadrosu var. İyi oynuyorlar. Beşiktaş'ın başarısı hepimizi gururlandırıyor.""Naim milletin kalbinde yer edinmiş bir kahramandı""Türk spor camiası için Naim Süleymanoğlu çok büyük bir kayıp. Türk milletinin kalbinde yer edinmiş bir kahramandı. Bulgaristan zulmünde semboldü.Naim Süleymanoğlu Türk halterine çığır atlattı. Naim Süleymanoğlu kırılamaz rekorları ve başarılarıyla aramızdan ayrıldı. Böyle bir dünya markasını kaybettiğimiz için üzgünüz. Mekanı cennet olsun.""EURO 2020 için umutluyum""Milli Takım'da kıymetli oyuncularımız var ama Dünya Kupası'na gidemedik. İtalya da gidemedi. Dünya Kupası'na en son gittiğimizde iyi bir jenerasyon vardı. Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu vardı. Mircea Lucescu'nun gelmesiyle beraber yeni bir süreç başlatıldı. Hazırlık maçlarında iyi neticeler alamadık ama EURO 2020 için umutluyum.""Bir Arda Turan kolay yetişmiyor""Kulüplerin altyapılara olan yatırımların ciddi oranda artması gerekiyor. Bir Arda Turan kolay yetişmiyor. Daha önce Gökdeniz Karadeniz, Fatih Tekke gibi isimler de yurt dışında iyi işler yaptı. Altyapıya daha fazla önem vermeliyiz. Belçika ve Almanya altyapı devrimini yaptı ve bunun sonuçlarını almaya başladı. Bizim de böyle bir sürece ihtiyacımız var."Menajerlik sistemi Türkiye'de tam oturmamış durumda. İkili ilişkilerle gidiyor. Milli Takım'a bir sporcunun hakkıyla gelmesi gerekiyor."Yabancı oyuncular kulüplerin işine geliyor""Yabancı oyuncu tartışmaları Türk futbolunun gündeminde. Dursun Özbek'le görüşüyoruz. Kulüpler şu anda daha önce alınan karar gereği 2019'a kadar kontrat yapmışlar. Şimdi bunu sonlandırın demek mümkün değil. Yabancı oyuncu kulüplerin işine geliyor, daha ucuza oyuncu alıyorlar. Ben kaliteli yabancıya karşı değilim. Ancak bir takımda yabancı futbolcu ağırlıkta olmamalı. Doğru sayının 4-5 olacağını düşünüyorum. Yabancı serbestliği ile lige heyecan geldiği, tribünlerin dolduğu söyleniyor. Sadece derbi maçlarında tribünler dolu, diğer maçlarda durum böyle değil."Soru: Milli Takım'da yabancı antrenör olması sizi rahatsız etti mi?Bakan Bak: Ben, Türk Milli Takımı'nı bir Türk antrenörün çalıştırmasını temenni ederim.

[[ 23.11.2017 10:41 ]]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koalisyon görüşmelerinde başarısız oldu.https://t.co/h7PfMXDGTz pic.twitter.com/U9FhFOH8ky — Yeni Şafak (@yenisafak) 23 Kasım 2017

[[ 23.11.2017 9:56 ]]

02:08 dk 23 Kasım 2017 Diğer Karabağ maçına hakem damga vurdu! Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ, evinde Chelsea'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın henüz 19. dakikasında tartışmalı bir kararla Karabağlı futbolcu Rashad Sadygov kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakemin penaltı kararı verdiği pozisyonda Eden Hazard takımını 1-0 öne geçirdi.

[[ 23.11.2017 9:15 ]]

Türkiye, Rusya ve İran Soçi'deki zirvede Suriye'de çatışmaların durdurulması ve siyasi çözüm için anlaştı https://t.co/DUCNnFPwxn — Yeni Şafak (@yenisafak) 23 Kasım 2017

[[ 23.11.2017 9:12 ]]