Antalya da kuvvetli yağış etkili oldu-Antalya hava durumu 27 Kasım

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış su birikintilerine neden oldu. Antalya da akşam saatlerinde sağanak şekilde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Aspendos Bulvarı'ndan Havalimanı yoluna çıkan Cırnık alt geçidinde biriken su nedeniyle, bazı araçlar mahsur kaldı. Su içerisinde kalan araçlar vatandaşların yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde ciddi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Öte yandan, meteoroloji bu gece ve sabah saatlerinden itibaren vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması uyarısı yaptı.

Antalya hava durumu

Antalya’nın Doğusundaki Şiddetli (75-100 Kg/m2), Batısındaki Çok Kuvvetli (51-75 kg/m2) Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Antalya’da bugün (Pazartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Merkez ve batı ilçelerinde gece saatlerine kadar çok kuvvetli (51-75 kg/m2), doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa) ise yarın (Salı) akşam saatlerine kadar şiddetli (75-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

27.11.2017 17:00-28.11.2017 18:00

Hadisenin Şiddeti

Şiddetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Amasya, Tokat, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Çankırı, Çorum ve Isparta'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve bu akşam saatlerinde Edirne ve Edremit körfezinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), yarın (Salı) Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, doğu kesimlerde güneydoğudan hafif, arasıra orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz'de kuvvetlice (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve bu akşam saatlerinde Edirne ve Edremit körfezinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), yarın (Salı) Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.