Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Antalya Haberleri

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Hazar (52) yönetimindeki 07 AUS 08 plakalı otomobil ile Emre Ceylan (24) yönetimindeki 07 TH 373 plakalı otomobil Finike ilçesi Karşıyaka Mahallesi Finike-Demre Karayolu’nda çarpıştı. Kazada sürücü Emre Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürü Mustafa Hazar yaralandı. Hazar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceylan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.