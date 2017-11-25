Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! beIN Sports canlı

Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Saat 19.30'da başlayacak Antalyaspor Fenerbahçe maçından en son gelişmeleri, takımlardan son haberleri, istatistikleri ve canlı izleme ekranını haberimizden görebilirsiniz.

Fenerbahçe Antalya deplasmanında 3 puan arıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 haftalık beraberlik serisine son vermişti. Fenerbahçe, uzun süredir kazanamadığı Antalya deplasmanında 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde geride kalan 12 haftalık bölümde 20 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, zirve yarışından uzak kalmamak için Antalya'dan kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise haftaya 13 puanla 14. sırada girdi. Ligde son iki maçında yenilmeyen Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Atiker Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, seyircisi önünde oynadığı son 2 iç saha maçında ise puan kaybı yaşamadı. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

- Sakatlardan iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan Antalyaspor maçı öncesi iyi haberler geldi. Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım'da deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla, hafta içinde takım çalışmalarının ilk bölümünde yer aldı. Valbuena ve Isla'nın Antalyaspor kadrosuna yer alması beklenirken, iki futbolcunun kesin durumu son antrenmanda belli olacak. Sağ dizindeki problem nedeniyle dinlendirilen Janssen ise takımla çalışmalara başladı.

Uzun süreli sakatlığının ardından üç gündür takımla çalışmaların ilk bölümüne katılan Robin van Persie'nin ise hazır olmadığı gerçekçesiyle Antalya'ya götürülmesi beklenmiyor. Sakatlığı bulunan Jose Fernandao da maçta forma giyemeyecek.

- Fenerbahçe'de 3 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustaedter, üçer sarı kart gördü. Bu futbolcular, Antalyaspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda, 14. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

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Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

Son 3 maçta Antalyaspor güldü

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında genel toplamda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 21 maçın 10'unu kazanan sarı-lacivertliler, 6 maçta berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 28, ev sahibi ekip 20 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 42 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Son 10 maç

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

-------------- ----------------------------

2011-2012 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0

Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0

2012-2013 Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3

Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

2013-2014 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1

2015-2016 Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2

2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0

Fenerbahçe - Antalyaspor 0 - 1