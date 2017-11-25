AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF güz dönemi sınav soruları cevapları 2017

AÖF sınav soruları ve cevapları hakkındaki açıklamaları sayfamızdan görebilirsiniz. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz dönemi ara sınavlarının ilk oturumu bugün yapıldı. Pazar günü yapılacak ikinci oturumun ardından AÖF güz dönemi ara sınavları tamamlanmış olacak. Peki AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sınava katılan öğrenciler sınav sonuçlarını tahmin edebilmek adına sınav sorularını görmek istiyor. AÖF sorularının sınavlar tamamlanmasının ardından yaklaşık bir iki gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sınav soruları ve cevapları üniversite tarafından erişime açıldığında haberimizde sizlerle sitemizde paylaşacağız.

AÖF sorularını nereden görebilirim?

AÖF çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görüntülemek isteyen öğrenciler, ANADOLUM eKampüs Sistemine giriş yaparak sınav sorularını görebilirler. AÖF Anadolum eKampüs sistemine giriş için T.C kimlik no ve şifreniz yeterli olacaktır.

ANADOLUM EKAMPÜS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLA

AÖF Güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2017-2017 AÖF Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık olarak 15 gün sonra açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığında sitemizden sizlerle duyuracağız.

Sisteme nasıl giriş yapabilirim? Derslerimi nasıl görüntülerim?

Eğer AÖF öğrencisi iseniz;

Anadolum eKampüs Sistemi hizmetlerinden faydalanabilmeniz için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Tarayıcınızın adres çubuğuna https://ekampus.anadolu.edu.tr yazıp enter tuşuna basın. Karşınıza çıkan sayfada Giriş Yap: Anadolu Üniversitesi butonuna tıklayın.

Sonraki ekranda ise Anadolu Üniversitesi'nin size vermiş olduğu hesap bilgilerini kullanarak Oturum Aç butonuna tıklayın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Derslerim başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

Eğer Anadolu Üniversitesinin size vermiş olduğu hesap bilgileri (Kullanıcı Adı olarak ePosta adresi ya da TC Kimlik Numarası) ve şifrenizle giriş yapamıyorsanız aşağıdaki adımları takip ediniz.

Tarayıcınızın adres çubuğuna https://aof.anadolu.edu.tr yazıp enter tuşuna basın. Karşınıza çıkan sayfada Öğrenci Otomasyonu butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada Şifremi Unuttum bağlantısına tıklayın. Sonraki ekranda TC Kimlik numaranızı girerek şifre değiştirme adımlarını tamamlayın.

Almış olduğunuz yeni şifre ile https://ekampus.anadolu.edu.tr adresine erişim sağlayabilirsiniz.

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Eğer Sertifika öğrencisi iseniz;

https://ekampus.anadolu.edu.tr... adresinden Giriş Yap:Diğer Butonuna tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Sınav ile ilgili sorularınızı http://esertifika.anadolu.edu.... adresindeki iletişim bilgilerine ulaşarak sorabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Derslerim başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

Eğer AÖF öğrencisi iseniz; sisteme giriş yaptıktan sonra Sertifika Dersleri / Diğer Organizasyonlar başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

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Eğer Akadema öğrencisi iseniz;

https://ekampus.anadolu.edu.tr... adresinden Giriş Yap:Diğer Butonuna tıklayarak kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Akadema dersleri ile ilgili detaylı bilgiyi http://akadema.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Derslerim başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

Eğer AÖF öğrencisi iseniz; sisteme giriş yaptıktan sonra Sertifika Dersleri / Diğer Organizasyonlar başlığı altında kayıtlı olduğunuz dersleri ve bu dersler altında ders içeriklerini görebilirsiniz.

Sınavlarda sorumlu olduğum üniteler hangileridir? Nereden ulaşabilirim?

Dersinizin ara ve dönem sonu sınavlarında sorumlu olduğunuz ünitelerine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Lütfen sınavlarınıza hazırlanırken sınav sorumluluk ünitelerine bakmayı unutmayınız: https://www.anadolu.edu.tr/aci...

Açıköğretim Fakültesinden milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli uyarı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yakından takip ettiği sınav giriş yerleri açıklanırken, sınava giriş belgesi çıktılarının da erkenden alınması gerektiği uyarısı yapıldı.

Açıköğretim Sisteminde yer alan milyonlarca öğrenci, bu hafta sonu Güz Dönemi sınavlarında ter dökecek. 25-26 Kasım tarihinde yapılacak sınavlar öncesinde öğrencilerin büyük heyecanla beklediği sınav giriş yerleri de geçen günlerde açıklandı. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinin internet sistemine erişerek sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sınavlara sayılı günler kala, yetkililer de sınav giriş yerleri ve belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için yanlarında 2 belge bulundurmaları gerektiği uyarısını da yapan yetkililer, bu belgelerin “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ve “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” olması gerektiğini belirtti. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmayacağı, sınavlara giriş için öğrenci kimlik kartına gerek olmadığı, aynı zamanda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerin sınav yapılacak binalara girerken yanlarında cep telefonu bulundurmamaları gerektiği de ifade edildi.

Yetkililerden ‘Hava durumu’ uyarısı

Yapılan açıklamada, “Hafta sonu, milyonlarca öğrenci ara sınavlarda ter dökecek. Sınav giriş yerleri, 10 gün önce açıklanmıştı. Öğrencilerimiz, sınava gireceği salonları önceden görürse sınav gününde herhangi bir sorun yaşamazlar. Sınavlarının yapılacağı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aynı zamanda öğrenciler 7/24 hizmet veren Etkileşim Merkezinden 0850 2004610 numarayı arayarak ya da aosdestek.anadolu.edu.tr sitesi üzerinden canlı destek hizmeti ile sorularını yetkililere iletebilirler. Havaların soğumasıyla hava şartlarında yaşanan olumsuzluklar sebebiyle, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için sınav yerlerine erkenden gitmelerini öneriyoruz. Tüm öğrencilerimize hafta sonu girecekleri ara sınavlarda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgeleri nelerdir?

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge.