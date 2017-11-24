Balıkesir'de terör operasyonu haberi: 7 gözaltı

Balıkesir ve ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinin açıklamasına göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden 7 kişinin örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Burhaniye'de 5, Bandırma ve Balıkesir merkezde 1'er olmak üzere 7 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, kurusıkı tabanca ve 2 örgütsel dergi ele geçirildi.