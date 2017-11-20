Balıkesir’e dolu yağdı! 5 günlük Balıkesir hava durumu

5 günlük Balıkesir hava durumu haberimizde sizlerle paylaştık. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı yağışlar etkisini gösterdi. Sabah yağmur, öğleden sonra ise dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan dolu yağışı caddeleri beyaza çevirirken, vatandaşlar saçak altlarına sığındı. 15 dakika boyunca devam eden dolu trafiği de olumsuz etkilerken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağışların devam edeceği konusunda uyardı.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller yöresi ve Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmara, Kıyı Eğe, Batı Karadeniz’in batısı, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Hakkari ve Bitlis’te kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, batı ve kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Antalya Körfezi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.