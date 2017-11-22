​Başakşehir Ludogorets maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor

Medipol Başakşehir Ludogorets maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın akşam Başakşehir, Ludogorets deplasmanına çıkıyor. Başakşehir Ludogorets maçı Tivibu Spor2 kanalından saat 23.05'te ekranlara gelecek. İşte maç öncesindeki son gelişmeler.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde ya tamam ya devam maçında

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkma iddiasını sürdürebilmek için önemli bir müsabakaya çıkacak olan Medipol Başakşehir, deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets ile mücadele edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci maçında yarın TSİ 23.05’te Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 2 puanla son sırada bulunuyor. Ludogorets ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 8 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Kritik viraj

Süper Lig’de son olarak evinde Galatasaray’ı mağlup eden Başakşehir, Bulgaristan’a moraller yüksek olarak gidecek. Gruptan çıkma iddiasını devam ettirmek açısından çok önemli bir müsabakaya çıkacak olan turuncu-lacivertliler, Ludogorest ile daha önce 1 kez karşılaştı. C Grubu ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Çekya Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Zelinka’nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak.

Başakşehir Bulgaristan'a geldi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, uçakla Varna kentine geldi.

Medipol Başakşehir kafilesini Varna Havalimanı'nda Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Niyazi Evren Akyol karşıladı. Kafile buradan otobüsle, maçın yapılacağı Razgrad kentine hareket etti.

Havalimanında futbolculardan imza alan koleksiyoncu Stefan Ivanov, takımı karşılamaya gelmek için 7 saat yolculuk yaptığını söyledi.

Varna çevresinde yaşayan Türk kökenli vatandaşlar da çocuklarıyla beraber futbolcularla fotoğraf çekildi.

Medipol Başakşehir, Razgrad'daki Ludogorets Arena'da akşam saatlerinde maç öncesi son idmanını yapacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. hafta heyecanı yarın oynanacak 24 karşılaşma ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında Astana ile Villerreal mücadele edecek. İki Türk takımının mücadele ettiği Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir deplasmanda, Atiker Konyaspor ise evinde 3 puan arayacak. C Grubu’nda yer alan Başakşehir, TSİ 23.05’te Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşı gelecek. Konyaspor ise I Grubu maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Sheriff, Zlin’i ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın programı şöyle:

19.00 Astana - Villarreal

21.00 Viktoria Plzen - FCSB

21.00 Lugano - Hapoel Beer-Sheva

21.00 BATE - Kızılyıldız

21.00 Köln - Arsenal

21.00 Salzburg - Vitoria Guimaraes

21.00 Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya

21.00 Athletic Bilbao - Hertha Berlin

21.00 Östersunds - Zorya

21.00 Nice - Zulte Waregem

21.00 Lazio - Vitesse

21.00 Rosenborg - Real Sociedad

21.00 Zenit - Vardar

21.00 Lokomotiv Moskova - Kopenhag

23.05 Maccabi Tel Aviv - Slavia Prag

23.05 Partizan - Young Boys

23.05 Skenderbeu - Dinamo Kiev

23.05 Braga - Hoffenheim

23.05 Ludogorets - Medipol Başakşehir

23.05 AEK - Rijeka

23.05 Milan - Austria Wien

23.05 Everton - Atalanta

23.05 Olympique Lyon - Apollon

23.05 Sheriff - Zlin