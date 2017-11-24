​Başakşehir Ludogorets özet ve goller-Maç kaç kaç?

Başakşehir Ludogorets maç özetini ve gollerini izlemek için hemen tıkla. UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta maçıçnda Medipol Başakşehir deplasmanda Ludogorets'e konuk oldu. Grupta 5 puanı bulunan Başakşehir mücadelenin ilk yarısını 2-0 üstünlükle tamamladı. Maç bitiminde sonucu, geniş özeti ve golleri sayfamızdan bulabilirsiniz. İşte Başakşehir Ludogorets maç özeti ve son gelişmeler.

Maçtan dakikalar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Bulgar temsilcisi Ludogorets karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

12. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Kerim Frei, ceza sahasına ortasını gönderdi, Mevlüt Erdinç altı pas çizgisi önünde boş pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Renan'dan geri döndü. Boşta kalan topu, savunma uzaklaştırdı.

20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Kerim Frei, sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Edin Visca sağ çaprazdan attığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

28. dakikada turuncu-lacivertliler, farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Kerim Frei, süratle ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulup sert vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-2.

37. dakikada gelişen Ludogorets atağında, Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topa Marcelinho'nun ceza yayı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

43. dakikada Marcelinho'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası dışında topla buluşan Abel çok sert vurdu, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLA(Maç sonunda burada olacak)

Stat: Ludogorets Arena

Hakemler: Miroslav Zelinka, Ondrej Pelikan, Jan Patak (Çekya)

Ludogorets: Renan, Cicinho, Plastun, Moti, Natanael, Abel, Goralski, Wanderson, Marcelinho, Lukoki, Misidjan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Alparslan Erdem, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 20 Visca, Dk. 28 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 44 Marcelinho (Ludogorets)

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, 8 gruptaki 14 mücadeleyle başladı.

Ligde A, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 14 karşılaşma oynandı.

I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, konuk ettiği Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.

Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği K grubundaki Lazio-Vitesse karşılaşması da 1-1 sonuçlandı.

A Grubu'nda Villarreal, G Grubu'nda Viktoria Plzen, I Grubu'nda Salzburg, J Grubu'nda Östersunds, K Grubu'nda Nice, L Grubu'nda ise Real Sociedad, son 32 turuna adlarını yazdırdı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Astana (Kazakistan) - Villarreal (İspanya): 2-3

F Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Kopenhag (Danimarka): 2-1

G Grubu:

Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya): 2-0

Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

H Grubu:

Köln (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 1-0

BATE (Belarus) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

I Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz): 3-0

Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

J Grubu:

Athletic Bilbao (İspanya) - Hertha Berlin (Almanya): 3-2

Östersunds (İsveç) - Zorya (Ukrayna): 2-0

K Grubu:

Lazio (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1

Nice (Fransa) - Zulte Waregem (Belçika): 3-1

L Grubu:

Rosenborg (Norveç) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Zenit (Rusya) - Vardar (Makedonya): 2-1