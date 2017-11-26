Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Ankara haberleri- Başkentte iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Babür Caddesi'nde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NE 666 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Aykut Albayrak idaresindeki 06 YA 2392 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 34 NE 666 plakalı aracın sürücüsü, Aykut ve Çiğdem Albayrak çifti ile 4 yaşındaki çocukları Aras Albayrak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan iki otomobil ile bir minibüste de maddi hasar meydana geldi.