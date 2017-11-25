Batum'da otel yangını: 12 ölü, 10 yaralı

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Batum kentinde bulunan Leogrand Hotel’de meydana gelen yangında 12 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili Gürcistan İçişleri Bakanlığın’dan yapılan yazılı açıklamada, Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Batum kentinde bulunan Leogrand Hotel’de çıkan yangın sonucu ilk bilgilere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bakanlık 100 kişinin Leogrand Hotel’den tahliye edildiği belirtti.

Yaralıların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken Gürcistan birinci devlet kanalından edinilen bilgiye göre, Batum Hastanesi’nde intoksikasyon ve diğer yaralanmalarla ilgili olarak 10 vatandaşın tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan yangın çıktığı sıralarda, Leogrand Hotel’in spa merkezinde, Miss Gürcistan güzellik yarışması düzenlendiği öğrenilirken; buradaki vatandaşların olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.