Bayraklar neden yarıya indirildi? Milli yas neden ilan edildi?

Bayraklar neden yarıya indirildi, milli yas nedir, ne zaman ilan edilir? sorularının yanıtı haberimizde.

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ni hedef alan 305 kişinin hayatını kaybettiği cuma günkü terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de 1 gün milli yas ilan edilmesi, ülkede memnuniyetle karşılandı. AA muhabirine konuşan Mısırlı uzmanlar, Türkiye'nin bu adımının iki ülke ilişkileri için son derece önemli olduğunu ifade etti. Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve emekli büyükelçi İbrahim Yusri, Mısır'daki katliam nedeniyle Türkiye'nin 1 gün yas ilan etmesini "asil bir tutum" olarak nitelendirdi.

Yusri, "Böyle bir saldırı karşısında Türkiye'nin suskun kalacağını zannedenler yanılmıştır. Türkiye'nin bu asil tutumu göstermiştir ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap ve İslam dünyası için büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ahram Stratejik Araştırmalar Merkezi'ndeki uluslararası ilişkiler uzmanlarından Atıf es-Sadavi de Türkiye'nin söz konusu tutumunun iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi adına son derece olumlu olduğunu söyledi.

Sadavi şunları kaydetti:

"Türk yönetimi tarafından 1 gün milli yas ilan edilmesi, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Mısır'a verdiği destek ve iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından son derece önemli. Memnuniyet verici bu tutum, Mısır'ı halk ve devlet olarak onurlandırmıştır. İki ülke arasındaki gerginliğe neden olan sebepler ise kalıcı değil, sonradan ortaya çıkmış geçici konulardır."

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi yaygındır.

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Milli yaslarda bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

Ayrıca milli yas günlerinde, önemli devlet adamlarının ölümünde bayraklar yarıya iner. Başka ülkeler de mateme katılmak için bayraklarını yarıyaindirebilirler. Milli yasta bayrakların yarıya indirilmesi, uluslararası devletler arası saygının bir göstergesi olarak bir gelenek haline gelmiştir.

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günü olduğundan yurdumuzda bayraklar yarıya indirilir. Bunun yanı sıra, ülkemizde en son maden ocaklarında meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden maden işçileri için milli yas ilan edilmiş ve bayraklar yarıya indirilmiştir. Bu duruma birçok ülke de katılarak bayraklarını yarıya indirerek milli yas ilan etmişlerdir.