Beşiktaş Malatyaspor kaç kaç bitti? BJK Malatya maç sonucu!

Beşiktaş Malatyaspor kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı haberimizde. Süper Lig'de istediği formu bir türlü yakalayamayan siyah beyazlı ekip bugün saat 16.30'da Malatyaspor'a konuk olacak. İşte BJK Malatya maç sonucu

BEŞİKTAŞ MALATYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Malatya'da

Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti. Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 16.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş Malatya maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş hazırlıklarını bitirdi. Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı ekip taktik idman yaptı. Isınma koşuları, açma germe ve istasyon koşuları ile başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 çalışması yapan Beşiktaşlı futbolcuların dar alanda kontrollü pas çalışması ve taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldığı belirtildi. Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Beşiktaş Malatya maç biletleri tükenmek üzere

Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Malatya’da oynanacak E. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.Şampiyonlar Ligi’nde grubunda lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya’da, cumartesi günkü maç öncesinde müsabaka biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. E.Yeni Malatyaspor Kulübü’nden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle 18 bin 500 biletin satıldığı, yarın sabah itibariyle de tüm biletlerin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı’nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği ifade edildi.E.Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden de satılıyor.



