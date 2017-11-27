Beşiktaş Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı-Beşiktaş haber

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda Manisaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Manisaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçının hazırlıklarını tamamladı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 pas ve dar alanda kontrol pas ile devam edildi. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 14.30’da Vodafone Park’ta Manisaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını oynayacak.