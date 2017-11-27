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Beşiktaş Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı-Beşiktaş haber

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda Manisaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haber Merkezi IHA
Beşiktaş Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda Manisaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Manisaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçının hazırlıklarını tamamladı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 pas ve dar alanda kontrol pas ile devam edildi. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 14.30’da Vodafone Park’ta Manisaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçları (ZTK maç programı)
Ziraat Türkiye Kupası maçları (ZTK maç programı)

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan yarın oynanacak 5. Tur maçları ile sürecek. Kupa’da 5. Tur ilk maçları yarın, salı ve çarşamba günleri oynanacak. Süper Lig’in son iki sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, Vodafone Park’ta G. Manisaspor’u ağırlayacak. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray’ın rakibi TT Stadyumu’nda Sivas Belediyespor olacak. Kupa’nın son sahibi A. Konyaspor deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacak. Fenerbahçe’nin rakibi Adana Demirspor olacakken, bu sezon ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor ise BB Erzurumspor’a konuk olacak.Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur ilk maçlarının programı şöyle:28 Kasım Salı13.00 Kars 36 Spor - Gençlerbirliği14.30 Beşiktaş - G. Manisaspor14.45 Ankara Demirspor - T.M. Akhisarspor: Abdullah Yılmaz18.00 Osmanlıspor - E. Yeni Malatyaspor20.30 Galatasaray - Sivas Belediye Spor29 Kasım Çarşamba13.00 Batman Petrol Spor - A. Konyaspor14.30 Kasımpaşa - Boluspor16.00 D.G. Sivasspor - Bucaspor16.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor18.45 Adanaspor - Bursaspor20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor30 Kasım Perşembe13.30 Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor15.30 A.Ç. Giresunspor - A. Alanyaspor16.30 K. Kahramanmaraşspor - Medipol Başakşehir17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor20.30 Kayserispor - Eyüpspor

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