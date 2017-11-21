Beşiktaş Porto bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta lider pozisyonda bulunan Beşiktaş kendi evinde Porto'yu ağırlıyor. Süper Lig'de son haftada 2 puan kaybeden Beşiktaş'ta tüm dikkatler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, maçta galibiyete odaklandı. Peki bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Porto mücadelesi saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Porto saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ile Porto bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek ve maç TRT 1 ekranlarından canlı izlenecek.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile yapacakları karşılaşmada galibiyet alarak, gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı kaleci Fabricio Agosto Ramirez ile düzenlenen basın toplantısında, grupta iyi durumda olduklarını belirterek, "5 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için avantaj. Rakibin iyi oyuncuları var, zor maç olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde bizden beklenen sonucu almak istiyoruz. Umarım öyle olur." dedi.

Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak başarı elde eden A Milli Takım'ın başında bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Geçmişe dönmeyi değil, geleceğe bakmayı düşünüyoruz. Maç önemli. Başarılı olmayı her zaman isteriz. Başarıyı geç de alabilirsiniz. Grupta bir avantajımız var. Daha önce aldığımız puanların önemi yok. Daha önce diğer takımlara gösterdiğimiz kaliteyi tekrar göstermek istiyoruz. Yeni ve güzel bir açılım yapmayı hedefliyoruz. İyi sonuç alarak gruptan çıkmayı istiyoruz."

- Pepe'nin durumu

Sakatlığı nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyen Pepe'nin durumuyla ilgili bilgi veren Güneş, bu oyuncunun Porto karşısında görev alabileceğini dile getirdi.

Takımda sakatlık veya başka konularda sıkıntı olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Listemizde olan oyuncuları kadroya alabileceğiz. Antrenman yaptıktan sonra kesin bilgiler oluşacak. Kimin oynayacağı konusunda daha sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- Aboubakar'ın rakip olması

Güneş, geçen sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan ve Porto formasıyla Vodafone Park'a çıkması beklenen Vincent Aboubakar'ın etkisiz kalması için önlemleri alacaklarını söyledi.

Aboubakar'ın siyah-beyazlı takıma geldiği dönemde zorluklar yaşadığını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Güçlü, iyi oyuncu. İşini seven, çalışkan biri. Bize katkı yaptı. Şartlar itibarıyla takımına döndü. Belki yine gelebilir. Şu anda Porto'da olması yüzde yüz Porto'da kalacağı anlamına gelmez. Bu işin ticari boyutu var. Yaptığı hizmetlere teşekkür ediyoruz. Orada oynayabilecek en iyi oyuncu. Porto'nun bütün oyuncuları iyi. Aboubakar'ın başarısız olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün rakip oyuncular için aynısını yapacağız. Umarım düşündüğümüz gibi olur."

- "Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz"

Porto'nun gruptaki iddiası için kazanmak isteyeceğine dikkati çeken Güneş, "Biz de kazanmak istiyoruz. Bazen önde baskı yaparak hücum edersiniz. Bir de kendi sahanıza çekilip kontratak yapacak şekilde oynarsınız. Onların da bizim de puana ihtiyacımız var. Kaybetmeleri halinde diğer karşılaşmanın sonucuna göre gruptaki şanslarını da yitirebilirler. Monaco'nun alacağı sonuç grupta her şeyi karıştırabilir. Burada en avantajlı biziz. Bizim de ilk 3'te garantimiz var. Beraberlik veya galibiyet bizim için çok iyi olacaktır. Onların bir puan veya 3 puan düşüncelerinin hepsine hazır olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanarak gruptan çıkmalarının üst turdaki güvenleri için önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz.Kazanmak için oynayacağız. Bu tamamen atak yapıyoruz, geri gelmiyoruz şeklinde değil. Günümüzdeki her takım hücumu ve savunmayı iyi yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.

- Fabricio: "Çok önemli bir maça çıkıyoruz"

Siyah-beyazlı ekibin kalecisi Fabricio ise zor bir rakiple karşılaşacaklarına dikkati çekerek, "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Tarihi bir karşılaşma oynayacağız. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan hiç çıkamadı. Takım olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Büyük bir maç olacak." diye konuştu.

Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde oynadıklarının hatırlatılması üzerine Fabricio, "Geçen sezondan ders aldık. Geçen sezon da grup mücadelesine iyi başlamıştık. 3 puan fazlamız var. Kendi evimizde böyle bir fırsat ayağımıza geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Eski takım arkadaşı Aboubakar ile ilgili soruyu yanıtlayan İspanyol kaleci, şunları söyledi:

"Aboubakar'ı tanıyoruz. Büyük ve kaliteli bir oyuncu. Geçen sezon büyük emekleri vardı. Porto'nun güçlü yanlarından biri Aboubakar ama takım felsefesi de güçlü. Umarım geçen sezon burada yaptıklarını yapmaz. İşlerin onun için iyi gitmeyeceğini ümit ediyorum."