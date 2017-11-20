Beşiktaş Porto maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Porto maçı şifresiz mi?

Beşiktaş Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Porto'yu konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde takımlar son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş Porto mücadelesinden beraberlik yada galibiyet durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek. Beşiktaş Porto mücadelesi yarın (21 Kasım) akşam saat 20.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından şifreziz canlı yayınlanacak.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan maç öncesi açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Porto'nun teknik direktör Sergio Conceiçao, son yılların en iyi Beşiktaş takımına karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynayacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, çok kaliteli bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Son yıllarda en iyi sezonunu yaşayan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Çok kaliteli bir takım. Kendi stadında oynamasının avantajı var ama biz de kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Zorlukların ve rakibin gücünün farkındayız ama bizim de kendi hesaplarımız var. Beşiktaş'ın zor ve kolay taraflarını tespit ettik, onların üzerine oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maçtan farklı bir strateji ile mi oynayacaksınız?" şeklindeki soruya, "Bizim için bütün maçlar ve onlara bakış açımız farklı. Her maçta farklı strateji ile oynuyoruz." diye cevap verdi.

Vodafone Park'ta baskılı bir atmosfer beklediklerini aktaran Conceiçao, "Sıcak ve baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın baskısı oyunun bir parçası. Bu durum oyunu daha güzel hale getiriyor. Yarın bizi de zorlayan bir atmosfer olacak ama böyle bir havada oynamak beni daha çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı çalıştırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, oyunun iki yönünü de en iyi şekilde oynamak istediklerinin altını çizerek, "Beşiktaş'ın kapasitesinin farkındayız. Farklı noktalarda çeşitli zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu zorluklara maçın gidişatına göre müdahale edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Conceiçao, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Vincent Aboubakar'ın da herkes gibi yarınki maça hazır olduğunu söyledi.

- Portekizli futbolcu Pereira: "Kazanmak için geldik ve tek hedefimiz bu"

Portu'nun savunma oyuncularından Ricardo Pereira ise yarınki maçta tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üç puana ihtiyacımız var, kazanmamız lazım. Bugünden itibaren kendimizi hazır hissetmeye başladık. Yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Beraberlik bizim için yeterli olmayacak. Kazanmak için geldik ve tek hedefimiz bu. Sadece kazanmaya odaklandık. Atmosfer zorlayıcı olacak ama bunu bilerek buraya geldik. Çok iyi hazırlandık bu maça. Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik, daha fazla antrenman yaptık. Beşiktaş çok kaliteli oyunculara sahip. Quaresma da bunlardan biri."

- Porto hazırlıklarını tamamladı

Portekiz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Vodafone Park'ta yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın Porto maçındaki kozu Cenk Tosun olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında yarın Portekiz'in Porto takımını konuk edecek Beşiktaş'ın, bu önemli karşılaşmada en büyük kozu Cenk Tosun olacak.

Siyah-beyazlı formayla özellikle son 2 sezondaki performansıyla adından söz ettiren Cenk Tosun, mevcut kadrodaki isimler arasında en golcü oyuncu olarak dikkati çekiyor. Cenk, Beşiktaş kariyerinde Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, Porto karşısında yarın 1 gol bulduğu takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak.

- Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu

Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde de takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Geçen sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ise şu ana dek 4 kez gol sevinci yaşadı. Monaco karşısında topu filelerle buluşturarak Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole ulaşan Cenk, bu organizasyonda 4 golü bulunan Oktay Derelioğlu'nu geride bıraktı.

- Quaresma'nın 1 yıllık hasreti

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Ricardo Quaresma da Avrupa kupalarında en golcü sıralamasında iddiasını sürdürüyor. Cenk Tosun gibi 11 golü bulunan Quaresma ise Beşiktaş formasıyla son golünü 23 Kasım 2016'da Benfica'ya karşı kaydetti. Benfica karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, yaklaşık 1 yıldır rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Quaresma da Cenk Tosun gibi yarınki karşılaşmada gol atarsa Bobo'yu yakalayacak

- En golcü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncu sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu, Beşiktaş formasıyla 14 gol attı. Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu 9 ve Demba Ba da 8 gol attı.

- Takımın diğer golcüleri

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Anderson Talisca ile Ryan Babel de şu ana dek takımlarına Avrupa'da 5'er gol kazandırdı. Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup, ikişer kez rakip fileleri havalandırırken; Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan birer kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Gökhan Töre ise 5 gol atmıştı.