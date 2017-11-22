Beşiktaş:1 Porto: 1 maç özeti ve golleri izle-BJK Porto geniş ÖZET

Beşiktaş Porto maç özetini ve gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Porto'yu ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı karışılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Beşiktaş Porto maçının ikinci yarısından gelişmeleri, maç sonucunu, geniş özet ve golleri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Beşiktaş-Porto maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Porto ile oynanan 5. hafta karşılaşmasında ideal 11'ini sahaya sürdü.

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada farklı bir 11'e şans veren Güneş, sakatlığı geçen Pepe'ye tarihi maçta görev verdi. Portekiz milli takım formasıyla yaşadığı sakatlık nedeniyle son lig mücadelesinde kadroda yer almayan Pepe, Porto maçında savunmanın göbeğinde her zaman olduğu gibi rakip hücumlarını engellemeye çalıştı. Pepe'nin yokluğunda savunmada oynayan Gary Medel ise yedekler arasında yer aldı.

05,22 dk 21 Kasım 2017 Diğer Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet) Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu ağırlayan Beşiktaş tarih yazdı. Temsilcimiz 1-1 biten maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi. İşte tarihi maçın geniş özeti.





Babel ve Cenk de ilk 11'de

Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında yedek soyunan ancak ikinci yarı oyuna dahil olan Cenk Tosun ve Ryan Babel de Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Süper Lig karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Jeremain Lens ile Alvaro Negredo, Porto maçında yedekler arasında yer alırken, bu oyuncuların yerine Cenk Tosun ve Babel görev yaptı.

Caner Erkin kadroda

Şenol Güneş, Caner Erkin'i de maç kadrosuna dahil etti. Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından yaptığı hareket nedeniyle 6 maç ceza alan Caner Erkin, uzun bir aradan sonra kadroda kendisine yer buldu. Cezası nedeniyle şu ana dek Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarını kaçıran siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanan mücadelede ise Güneş tarafından kadroda tercih edilmemişti.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic ve Oğuzhan Özyakup da yedekler arasında yer aldı.

Aboubakar, eski takımına karşı

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar, bu sefer Porto formasıyla Vodafone Park'a çıktı. Siyah-beyazlı takımda geçen sezon 12 lig, 6 Avrupa ve 1 Türkiye Kupası golüne imza atan Aboubakar, 169 gün sonra eski takımına karşı Vodafone Park'da sahada yer aldı.

Tarihi maça büyük ligi

Beşiktaşlı taraftarlar, tarihi maça büyük ilgi gösterdi ve stadı tamamen doldurdu. Karşılaşmanın başlamasını coşkulu tezahüratlarla bekleyen taraftarlar, mücadele öncesinde oyuncuları tribüne çağırarak moral verdi. Bu arada az sayıdaki Porto taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek vermeye çalıştı.

Maç öncesi yemek

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, Porto heyeti ve UEFA delgesine bir yemek verdi. Vodafone Park'taki restoranda gerçekleştirilen yemeğe Beşiktaş Kulübü adına başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Hüseyin Mican, Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa ile kulüp yetkililerinin yanı sıra UEFA Delegesi Rudolphe Mannaerts katıldı. Yemeğin ardından Fikret Orman, Jorge Nuno Pinto da Costa ile Rudolphe Mannaerts'a günün anısına plaket takdim etti.

01:23 dk 21 Kasım 2017 Diğer Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk etti. Siyah Beyazlı takım 41. dakikada Talisca'nın golüyle maçta eşitliği sağladı. Talisca'nın skoru 1-1'e getiren golü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle sevindi.



