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Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri! İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'ndan çıkmayı garantilemesinin ardından muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Beşiktaş ile eşleşebilecek rakipler.

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Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi son 16'daki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi son 16'daki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini haberimizden görebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bu akşam Porto'yu sahasında konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 1-1'lik skor ile ayrılarak gruptan lider çıkmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Beşiktaş'ın son 16'daki muhtemel rakipleri şöyle;

  • Basel (6 puanla ikinci) ─ CSKA Moskova (Aynı puanla üçüncü)
  • Bayern Münih (Grubunda 9 puanla ikinci) - PSG (12 puanla birinci)
  • Roma (Grubunda 8 puanla birinci ─ Chelsea (Aynı grupta 7 puanla ikinci)
  • Juventus (7 puanla ikinci) - Sporting Lizbon (Aynı grupta 4 puanla üçüncü)
  • (Liverpool grup birincisi) Sevilla (7 puanla ikinci) -Spartak Moskova (6 puanla üçüncü)
  • Shakhtar
  • Real Madrid

Not: An itibariyle Liverpool grup birincisi olduğu için Beşiktaş'ın rakibi olamayabilir. Liverpool, bu akşam Sevilla ile oynuyor. İngiliz ekibinin puanı 8, Sevilla'nın ki ise 7.)

Beşiktaş’ta yenilmezlik serisi 12 maça çıktı

Porto ile sahasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura lider olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş, sahasındaki yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon fırtına gibi esen Beşiktaş, Porto ile sahasında 1-1 berabere kalarak puanını 11’e yükseltti ve grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Alınan bu sonuçla siyah-beyazlılar sahasındaki yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı. Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova’yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon’a kaybederek gruptan çıkamamıştı.

2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Şenol Güneş’in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica’yla berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi’nde taraftarı önünde 3. maçına çıkan Kara Kartallar, Leipzig’i 2-0 mağlup ederken, Monaco ve Porto’yla da 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş:1 Porto: 1 maç özeti ve golleri izle-BJK Porto geniş ÖZET
Beşiktaş:1 Porto: 1 maç özeti ve golleri izle-BJK Porto geniş ÖZET

Beşiktaş Porto maç özetini ve gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Porto'yu ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı karışılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Beşiktaş Porto maçının ikinci yarısından gelişmeleri, maç sonucunu, geniş özet ve golleri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi.Beşiktaş-Porto maçından notlarBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Porto ile oynanan 5. hafta karşılaşmasında ideal 11'ini sahaya sürdü.Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada farklı bir 11'e şans veren Güneş, sakatlığı geçen Pepe'ye tarihi maçta görev verdi. Portekiz milli takım formasıyla yaşadığı sakatlık nedeniyle son lig mücadelesinde kadroda yer almayan Pepe, Porto maçında savunmanın göbeğinde her zaman olduğu gibi rakip hücumlarını engellemeye çalıştı. Pepe'nin yokluğunda savunmada oynayan Gary Medel ise yedekler arasında yer aldı.Video: Beşiktaş 1-1 Porta (Geniş Özet)Babel ve Cenk de ilk 11'deTeleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında yedek soyunan ancak ikinci yarı oyuna dahil olan Cenk Tosun ve Ryan Babel de Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Süper Lig karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Jeremain Lens ile Alvaro Negredo, Porto maçında yedekler arasında yer alırken, bu oyuncuların yerine Cenk Tosun ve Babel görev yaptı.Caner Erkin kadrodaŞenol Güneş, Caner Erkin'i de maç kadrosuna dahil etti. Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından yaptığı hareket nedeniyle 6 maç ceza alan Caner Erkin, uzun bir aradan sonra kadroda kendisine yer buldu. Cezası nedeniyle şu ana dek Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarını kaçıran siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanan mücadelede ise Güneş tarafından kadroda tercih edilmemişti.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic ve Oğuzhan Özyakup da yedekler arasında yer aldı.Aboubakar, eski takımına karşıGeçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar, bu sefer Porto formasıyla Vodafone Park'a çıktı. Siyah-beyazlı takımda geçen sezon 12 lig, 6 Avrupa ve 1 Türkiye Kupası golüne imza atan Aboubakar, 169 gün sonra eski takımına karşı Vodafone Park'da sahada yer aldı.Tarihi maça büyük ligiBeşiktaşlı taraftarlar, tarihi maça büyük ilgi gösterdi ve stadı tamamen doldurdu. Karşılaşmanın başlamasını coşkulu tezahüratlarla bekleyen taraftarlar, mücadele öncesinde oyuncuları tribüne çağırarak moral verdi. Bu arada az sayıdaki Porto taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek vermeye çalıştı.Maç öncesi yemekKarşılaşma öncesi siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, Porto heyeti ve UEFA delgesine bir yemek verdi. Vodafone Park'taki restoranda gerçekleştirilen yemeğe Beşiktaş Kulübü adına başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Hüseyin Mican, Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa ile kulüp yetkililerinin yanı sıra UEFA Delegesi Rudolphe Mannaerts katıldı. Yemeğin ardından Fikret Orman, Jorge Nuno Pinto da Costa ile Rudolphe Mannaerts'a günün anısına plaket takdim etti.Video: Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi

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