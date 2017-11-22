Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri belli oluyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş’ta gözler muhtemel rakipleri çevrildi. Siyah beyazlı taraftarlar ise en çok Liverpool’u istiyor.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasının ardından son 16 kiminle eşleşeceği merak konusu oldu.

Grup aşamasının bitmesinin ardından yapılacak kura çekiminde bir grubun ikincisiyle eşleşecek olan siyah beyazlılarda taraftarlar Liverpool'u istiyor.

Beşiktaş'ın son 16'daki muhtemel rakipleri şöyle;

Basel (6 puanla ikinci) ─ CSKA Moskova (Aynı puanla üçüncü)

Bayern Münih (Grubunda 9 puanla ikinci) - PSG (12 puanla birinci)

Roma (Grubunda 8 puanla birinci ─ Chelsea (Aynı grupta 7 puanla ikinci)

Juventus (7 puanla ikinci) - Sporting Lizbon (Aynı grupta 4 puanla üçüncü)

(Liverpool grup birincisi) Sevilla (7 puanla ikinci) -Spartak Moskova (6 puanla üçüncü)

Shakhtar

Real Madrid

Not: An itibariyle Liverpool grup birincisi olduğu için Beşiktaş'ın rakibi olamıyor. Liverpool, bu akşam Sevilla ile oynuyor. İngiliz ekibinin puanı 8, Sevilla'nın ki ise 7.)