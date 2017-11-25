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Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi-Bitlis yerel haber

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylacık ve Akdik köyü mevkisinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı düzeneği döşendiği bilgisine ulaştı.

Yaylacık köyü bölgesinde 2, Akdik köyü mevkisinde ise bir olmak üzere 3 el yapımı patlayıcı ile pil bloğu ve elektronik ölçüm cihazı tespit edildi.

Patlayıcı düzenekleri, Hizan cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı uzman ekip tarafından kontrollü imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.

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