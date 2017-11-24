Black Friday nedir? Balck Friday indirimi yapan firmalar!

Black Friday nedir, ne demektir? sorularının yanıtları haberimizde. Tüm dünyada büyük indirimlerin yaşandığı Kasım ayının dördüncü Cuma’sı, ‘Kara Cuma‘ alışveriş çılgınlığı Türkiye’de de başladı. Farklı markalar ’Kara Cuma için indirim yapmaya başladı.Tüm dünyada büyük indirimlerin yaşandığı Kasım ayının dördüncü Cuma’sı, ’Black Friday’ (Kara Cuma) alışveriş çılgınlığı Türkiye’de de başladı. Çılgınlık mağazalarda olduğu kadar online alışverişte de yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de ZUBİZU.Yapılan açıklamada, Black Friday’ı kutlayan ZUBİZU, modadan ev-yaşama, teknolojiden beyaz eşyaya, aksesuardan ayakkabıya birçok sektörde yüzde 30’a varan indirimler, sürpriz hediyeler ve iki kat puan kazandıracağını belirtirken, ZUBİZU’ya özel kampanyalar da hazırlandığını kaydetti.

BLACK FRİDAY GÜNÜNE DİKKAT

Tüm dünyada büyük indirimlerin yaşandığı ‘Kara Cuma‘ alışveriş çılgınlığı Türkiye’de de başladı. Çılgınlık mağazalarda olduğu kadar online alışverişte de yaşanıyor. Uzmanlar, siber suçlara karşı uyardı.

Her yıl başta ABD olmak üzere tüm dünyada ve Türkiye’de Kasım ayının dördüncü Cuma’sı, Kara Cuma (Black Friday) ve onu izleyen Pazartesi günü de Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak anılıyor. Tam bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu günlerde özellikle giyim, kozmetik, elektronik gibi kategorilerde olağanüstü indirimler yapılıyor. Bu güzel fırsatlarden ne yazık ki siber suçlular da yararlanmaya çalışıyor. Özellikle de bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinden online yapılan alışverişleri hedef alarak. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, online dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu ve bazı önlemlerle güvenli online alışveriş yapmanın mümkün olduğunu aktardı.

Neler olabilir?

Siber suçluların temel hedefi, alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak, gelir elde etmek. Bunun için; bankacılık zararlı yazılımları, tarayıcı veya tarayıcı eklentilerinde kod yürütme açıkları, ortadaki adam saldırısı, sahte Android bankacılık uygulamaları ve DNS Zehirlenmesi gibi bir dizi saldırı yöntemleri kullanıyorlar.

Nasıl korunmalı?

Uzmanlar, online alışveriş yaparken, bu tür siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:

Güvenli bir bağlantı kullanın:

Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın. Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınız yoluyla erişmeniz daha güvenli bir seçenektir.

Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın.

İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır.

Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun.

Gerçek olamayacak kadar iyi bir Kara Cuma (veya Siber Pazartesi) teklifi alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. Gelen kutunuza sahte indirim fırsatlarının gönderilmesi alışılmış bir durumdur. Bu sahte indirim fırsatları, kullanıcıları kredi kartı numaraları gibi kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine yönlendirirler.

URL’yi her zaman kontrol edin.

Size güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin. Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Bundan sakınmak için gözünüz URL’nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) NEDİR, NE DEMEK?

Black Friday (Kara Cuma), Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günü. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumaya denk gelir. Bu sene bu tarih 23 Kasım'ı 24'üne bağlayan gece oluyor.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiş. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar yaşanmış. Bu nedenle günün ismi "black" yani kara olarak kalmış. Ancak son yıllarda bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanıyor.

Kara Cuma günü, resmi bir tatil değil ancak California ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmekte.2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday gününde, çoğunlukla markalar stoklarını tükenmeye yaklaşır.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başlıyordu. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

GittiGidiyor'dan "Süper Cuma" ile yüzde 80'e varan indirim

GittiGidiyor, her yıl dünyanın dört bir yanında tüketicileri büyük indirimlerle buluşturan Kara Cuma'ya "Süper Cuma" kampanyasıyla katılacak.

GittiGidiyor açıklamasına göre, kampanya kapsamında 24 Kasım Cuma günü GittiGidiyor'daki belirli ürünlerde yüzde 80'e varan oranda indirim uygulanacak. Tüketicilere ayrıca, 250 TL ve üzeri alışverişlerde altın ve cep telefonu hariç tüm ürünlerde geçerli yüzde 5 indirim fırsatı sunulacak.

Kampanya ile kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 150 TL ve üzeri alışverişe 20 TL, 300 TL ve üzeri alışverişe 40 TL indirim yapılacak.

Anne-bebek ürünlerinde 150 TL ve üzeri alışverişe 15 TL, 300 TL ve üzeri alışverişe 30 TL indirim sunulacak kampanyada, GittiGidiyor Kazananlar Kulübü üyeleri ekstra 5 TL indirim fırsatına sahip olacak.

Öte yandan, ev, bahçe ve ofis ile yapı market ürünlerinde 150 TL ve üzeri alışverişte yüzde 6, GittiGidiyor Kazananlar Kulübü üyelerine özel ise yüzde 7 indirim yapılacak. Kampanya kapsamında uygulanan indirimler, birleştirilemeyecek.

“Black Friday” çılgınlığı Adana Optimum’da başladı

Adana Optimum Alışveriş Merkezi, alışveriş tutkunlarına özel tüm dünyada büyük ilgi gören Black Friday’i Adanalılarla buluşturdu.

Alışveriş merkezi, Black Friday (Kara Cuma) heyecanını yaşatıyor. Markaların yüksek oranda indirim yapması nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alışveriş tutkunlarınca sabırsızlıkla beklenen Black Friday Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde başladı.

Birçok ulusal ve uluslararası markanın 24 Kasım ile 26 Kasım tarihleri arasında teknolojiden giyime, kozmetikten oyuncağa kadar yüzde 50’ye varan oranlarda indirim yaparak büyük fırsat sunacağı alışveriş çılgınlığı 3 gün sürecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan alışveriş ve indirim günü olarak bilinen “Black Friday” için Optimum, üç gün boyunca yapacakları indirimleri, vitrinlerindeki afişlerin yanı sıra sosyal medya mecraları aracılılığıyla halka duyurdu.

İndirim çılgınlığı ile markalar yüzde 70’e varan indirimlerin yanı sıra, ikinci ürüne artı indirimler, ekstra kasa indirimleri ve hediye çekleri gibi birçok avantajla 3 gün boyunca alışverişi şenliğe dönüştürecek.

Teknoloji ürünlerinden spor giyime indirim yarışı

Alışverişseverlere, deri giyimde etiketin yarısı fırsatına ek olarak ikinci ürüne yüzde 30 indirim, kozmetik ürünlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim fırsatı sunulacak. Moda tutkunlarının her sezonunu merakla beklediği dünya markaları, indirim çılgınlığını, seçili ürünlerde yüzde 70 indirimle birlikte, 3 gün boyunca vereceği hediye çekleri ve sonraki alışverişlerde 20 TL indirim fırsatı ile taçlandıracak.

Black Friday’de optik ve güneş gözlüklerinde yüzde 25 artı yüzde 25, çanta ve valizlerde yüzde 60’a varan, outdoor giyimde yüzde 15, ayakkabılarda yüzde 60 indirimler alışverişseverlerin yüzünü güldürecek. 3 gün boyunca bebek ve çocuk ürünlerinde yüzde 30 indirimin yanı sıra kasada ek 20 indirimler de anne ve babaları sevindirecek.

Sporseverlerin de unutulmadığı Black Friday’de spor ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimin fırsatı sunulacak, ayrıca teknoloji düşkünleri ise hayallerini kurdukları akıllı telefonlardan, televizyonlara kadar bir çok ürüne cazip fiyatlarla sahip olabilecekler.

Renault ve Dacia'dan "Black Friday" kampanyası

Renault ve Dacia, dünya çapında yılın en aktif alışveriş günü olarak kabul edilen "Black Friday’de (Kara Cuma)" müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. Renault açıklamasına göre, 24-27 Kasım'da geçerli olan Black Friday kampanyası kapsamında, 19 adet Renault Kadjar Black Edition ve 19 adet Dacia Duster Blackshadow çok özel fiyatlarla satışa sunuluyor.

Müşterilerin söz konusu kampanyadan yararlanabilmeleri için renault.com.tr ve dacia.com.tr adresleri üzerinden satın alma formu doldurmaları yeterli oluyor.

Her iki markada da bu indirime ek olarak Black Friday kampanyası kapsamında HOPİ’den 500 paracık kazanma fırsatı sunuluyor.

BLACK FRİDAY İNDİRİMİ YAPAN FİRMALAR

Teknoloji Siteleri

Vatan Computer http://www.vatanbilgisayar.com...

Mediamarkt http://www.mediamarkt.com.tr/t...

Teknosa 22 itibariyle başlıyor https://www.teknosa.com/pages/...

Giyim Markaları

Barçın değişik güzel bir indirim yapmış http://www.barcin.com/sportmen...

Mavi (indirim mağazalardada geçerli olacakmış) https://www.mavi.com/campaigns

Lidyana https://www.lidyana.com/black-...

Morhipo https://www.morhipo.com/black-...

Beymen https://www.beymen.com/sale-ka... (Kupon Kodu:BLACK100)

Miniço https://www.e-minico.com/

Koton https://www.koton.com (Kupon Kodu:BF25)

Zara,Bershka Pull&Bear gibi giyim firmaları bu akşam 22 itibariyla indirimi başlatacak.

US Polo https://tr.uspoloassn.com %30 Kargo Bedava

Karaca https://www.krc.com.tr/ozel-in...

Defacto 1 alana 2. %50 https://www.defacto.com.tr/

Hosting Firmaları

http://www.hostgator.com/ %80e varan indirimler başladı.

İsimtescil %50 indirim http://www.isimtescil.net/onli...

Namecheap ssl indirimi https://www.namecheap.com/doma...

.tr uzantılı domain https://www.reg.com.tr/index.p...

Black Friday nedir, ne demektir? soruları bugün en çok merak edilen konular arasında. Efsane Cuma indirimi bugün başladı. Peki hangi markalarda Black Friday nedeniyle indirim yapıyor? İşte alışverişte kara Cuma indirimi: 2018 Black Friday.