Bodrum'da 21 kaçak ve organizatör yakalandı-Muğla haber

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 21 kaçak ve bir organizatör Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Gümbet açıklarında seyir fenerleri kapalı durumda hareket eden, içerisinde çok sayıda insanın bulunduğu fiber bir tekne tespit ederek "dur" ihtarında bulundu.

Teknede yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları öğrenilen ve aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 19'u Afgan, 2'si İran uyruklu 21 kaçak yakalandı. Yasa dışı geçişe aracılık eden bir Türk organizatör de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesine getirildi. Yakalanan kaçaklar işlemleri için Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörün ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.