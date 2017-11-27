Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış sahil kenarlarında bulunan restoran ve kafeleri etkiledi. Saatteki hızının zaman zaman 50 kilometre ulaştığı fırtına nedeniyle birçok işletme masa ve sandalyelerini içeriye almak zorunda kaldı. Ufak çaplı su baskılarının olduğu bazı işletmeler ise dükkanlarının çevresinde önlem almaya başladı.

2 haftadır sıcak havanın etkili olduğu Bodrum’da fırtına ve yağış nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve birçok sahil kenarında dalgaların boyu metrelerce yükseldi. Bodrum İtfaiye Amirliği yetkililerinden alınan bilgiye göre vatandaşlardan şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediği öğrenildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise Muğla ve çevresinde şiddetli yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz durumlara karşı tedbir alması konusunda uyardı.

Muğla Bodrum hava durumu

Muğla çevrelerinde Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

27.11.2017 12:00-28.11.2017 06:00

Hadisenin Şiddeti

Çok Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege (İzmir ve Aydın), Antalya'nın batı ilçeleri, Denizli ve Isparta'nın güney ilçeleri, Burdur'un doğu kesimleri, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.