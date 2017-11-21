ÖZGÜN

Bolu Dağı'nda son durum-Kar yağışı etkili oluyor 21 kasım

D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Tır ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor.

Haber Merkezi AA
Bolu Dağı'nda son durum-Kar yağışı etkili oluyor 21 kasım

Bolu Dağı'nda son durum-Kar yağışı etkili oluyor 21 kasım

Bolu Dağı'nda son durum-Kar yağışı etkili oluyor 21 kasım

Bolu Dağı'nda son durum-Kar yağışı etkili oluyor 21 kasım

Bolu Dağı'nda son durum-Kar yağışı etkili oluyor 21 kasım

Bolu Dağı'nda son durum-Kar yağışı etkili oluyor 21 kasım

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D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bölgede kar yağışı etkisini arttırırken, kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Elmalık mevkisindeki kontrol noktasında, Bolu Düzce istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Sürücüler kent merkezi güzergahında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Yolda kalan bazı sürücüler ise vatandaşların ve polis ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Öte yandan Mudurnu ilçesi sınırları içinde kalan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, Taşkesti Pürenli Yaylası ve Abant-Taşkesti karayolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 11 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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