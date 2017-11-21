Bolu'da yoğun kar yağışları

Yarın Bolu'da okullar tatil mi? Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 5 santime ulaşırken kar lastiği takmayanlar ilerlemekte zorlandı. Öte yandan kar yağışları kendini kent merkezinde de hissettirdi. Etkili olan yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Peki yarın okullar tatil edilecek mi?

Bolu'da yarın okullar tatil mi?

Bolu'da etkili olan kar yağışları nedeniyle okulların tatil edilmesi bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geldiği andan itibaren haberimizden öğrenebilirsiniz.

İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı Bakacak ve Karanlık dere mevkiinde kar yağışı etkili olurken karayolları ekipleri yolu açık tutmak için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yolu tedbirsiz çıkanlar zorlandı

Meteorolojinin günler öncesinden duyurmasına rağmen kar lastiği takmayanlar trafikte zorlandı. Bazı araçlar kayarken bazı araç sahipleri de yol kenarına araçlarını çekerek beklemek zorunda kaldı. Yetkililer araç sürücülerini kar lastiği takmaları ve zincirsiz yola çıkmamalarını istedi.

Bolu’da kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

Bolu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.

Bolu’da, gece saatlerinde düşmeye başlayan mevsimin ilk karı kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarıları dikkate alarak, evlerinden şemsiyeleri ile çıktılar. Şehir merkezinde genellikle etkili olan yeşil alanları beyaza bürüyen kar yağışı, hafif şekilde yağmurun da yağmasıyla yollarda etkili olmadı.

Bolu’ya Adana’dan geldiğini söyleyen, Ahmet İbili isimli vatandaş, ilk kez kar gördüğünü belirterek hazırlıklı olduğunu ifade etti.