Bursa'da şebeke suyu bedeline yüzde 10'luk indirim! Bursa haber

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı olağan toplantısında, şebeke suyu kullanım bedelinde yüzde 10 indirim kararı aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, belediyede düzenlenen toplantıda, su fiyatlarının yüksek olduğu yönünde sürekli şikayetler aldıklarını belirtti.

Bu konuda tüm parti gruplarından önergeler de geldiğini vurgulayan Aktaş, "BUSKİ yöneticilerimizle durum değerlendirmesi yaptık ve ilk etapta yüzde 10'luk bir indirimi uygun gördük. Gönül isterdi ki indirim oranı yüzde 20-25 olsun fakat şu aşamada bu mümkün değil. İnşallah 6 ay sonra yapacağımız proje revizyonları ve çalışmalarla bir yüzde 10 daha indirim yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Aktaş, bütçeye yaklaşık 53 milyon liralık ek yük getirecek indirimin aralık ayından itibaren faturalarda görüleceğini bildirdi.

Su faturalarında önemli bir yekun teşkil eden katı atık toplama bedelleriyle ilgili de bir düzenleme yapılabileceğini belirten Aktaş, ilçe belediyeleri tarafından tespit edilen bu bedellerin her ilçeye göre farklılık gösterdiğine dikkati çekti. Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu rakam Keles Belediyesinde düşük, Nilüfer Belediyesinde çok yüksek. 150 liralık bir faturada 20 lira katı atık bedeli çok etkilemeyebilir ama 50 liralık faturanın 20 lirasının katı atık bedeli olması dikkati çekiyor. Bununla ilgili de bir çalışma yapalım. Türkiye genelindeki diğer belediyeleri inceleyelim, kıyaslayalım. Bunun yanında turizm işletmelerinin su fiyatlandırmasıyla ilgili ne yapabiliriz bakalım."

- Kira yardımı 1 yıl daha uzatılacak

Aktaş, Gemlik ilçesinin Kayhan Mahallesi'nde yaşanan heyelanda evlerini kaybeden 47 aileye verilen 350'şer liralık kira yardımının 1 yıl daha uzatılacağını bildirdi. Büyükşehir Belediye Meclisi, kira yardımının bir yıl daha uzatılmasına onay verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel'in Gözede Mahallesi'ne yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla yaptırılan ve yüzde 95'i tamamlanan Su Şişeleme Tesisi, meclis kararıyla Jeotermal AŞ’ye kiralandı. Muradiye markası ile üretime başlayacak tesis için şirket aylık 100 bin lira kira ödeyecek.

Toplantıda, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak ilk etapta bin 700 öğrenciyle eğitime başlayacak Işıklar Askeri Lisesi binalarının bakım onarımının yapılmasına yönelik protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.