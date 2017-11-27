Cam filmi cezaları geri ödenecek mi ödenmeyecek mi? sorusunun yanıtı haberimizde.

CAM FİLMİNE CEZA KESİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” demişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cezalarla ilgili af söz konusu değil" dedi.

CAM FİLMİ NEDEN YASAKLANDI?

Bakanlık olarak önce buna sıcak bakmadıklarına işaret eden Özlü, "Ancak cam filmi takılı bir araç, terör eylemi gerçekleştirirse ve burada çok sayıda insan hayatını kaybederse, bunun ülkemiz için büyük bir sıkıntı olacağını düşündük. Dolayısıyla cam filmi yasağının kaldırılması irademizi değiştirdik ve yasağın kalkmasının iptali yönünde karar aldık." ifadesini kullandı.