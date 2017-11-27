Dini günler takvimi! 2018 resmi tatiller! 2018 dini günler

Dini günler takvimi, resmi tatil günleri haberimizde sizlerle paylaştık.

2018 Dini Günler Takvimi

2018 yılında dini günler, 2018 dini günler takvimi, 2018 resmi tatil günleri, 2018 dini günler ne zaman? 2018 dini günlerle ilgili takvim bilgilerini derledik.

"2018 Dini Günler Listesi" şöyle:

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

2018 RAMAZAN NE ZAMAN? TIKLA ÖĞREN

2018 KADİR GECESİ

2018 Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazar günü. (Kadir gecesi Ramazan ayının son gününden birinde yer almaktadır. Tahmini gündür.)

14 Haziran 2018 Perşembe günü (Ramazan) arefe günüdür.

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

15 Haziran 2018 Cuma günü Ramazan Bayramı 1. günü.

16 Haziran 2018 Cumartesi günü Ramazan Bayramı 2. günü.

17 Haziran 2018 Pazar günü Ramazan Bayramı 3. günü.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2018 Pazartesi günü (Kurban) arefe günüdür.

21 Ağustos 2018 Salı günü Kurban Bayramı 1. günü.

22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Kurban Bayramı. 2. günü.

23 Ağustos 2018 Perşembe günü Kurban Bayramı. 3. günü.

24 Ağustos 2018 Cuma günü Kurban Bayramı. 4. günü.

2018 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

11 Eylül 2018 Salı günü Hicri yılbaşıdır.

2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

2017 YILI TATİL GÜNLERİ

Türkiye olarak ilk tatilimizi 1 Mayıs 2017’de yaşadık. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutladığımız 1 Mayıs, bu sene Pazartesi gününe denk geldi. Bunun gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da tatil olarak geçireceğimiz resmi bayramlardan olacak. Çünkü 19 Mayıs 2017 yılında Cuma gününe denk geliyor. Tatilcilerin büyük bir çoğunluğu uzun bir tatil yapmak için Ramazan Bayramı’nı bekliyor. Ancak maalesef bu sene geçen senelerde olduğu gibi uzun bir tatil olmayacak. Çünkü Ramazan Bayramı Pazar, Pazartesi ve Salı günlerini kapsayacak. Bu yüzden uzun bir tatil yaşanmayacak gibi görünüyor. Ancak 26 Haziran ve 27 Haziran’a denk gelen Pazartesi ve Salı günleri tüm okullar ve iş dünyası için tatil olacak. Yeni bir resmi tatil olarak darbe girişiminin ardından 15 Temmuz da var artık resmi tatiller listemizde. Ancak bu sene 15 Temmuz Cumartesi gününe denk geleceği için herhangi bir resmi tatil olmayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise Çarşamba gününe denk gelecek bir resmi tatil olacak. Tatil yapmak isteyenlerin son imkanı olacak olan Kurban Bayramı ise 1 Eylül 2017 Cuma, 2 Eylül 2017 Cumartesi, 3 Eylül 2017 Pazar ve 4 Eylül Pazartesi olacak şekilde herkes için resmi tatil olarak ilan edilecek. Yani tatil yapmak isteyenleri Perşembe günü yarım gün olmak üzere 4,5 gün bekliyor. 29 Ekim cumhuriyet bayramı ise bu sene Pazar gününe denk gelen olan resmi bayramlarımızdan ve resmi tatillerimizden bir tanesi. Yani kamu kuruluşları bu tatilden de etkilenmeyecekler.

2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün

2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün

3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün

4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

Kandiller ne zaman?

2017 yılında kandiller hangi günlere denk geliyor müslümanlar için merak konusu oldu. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2017 yılının kandil günleri:

Dini Günler Listesi:

Üç Aylar'ın Başlangıcı

29.03.2017

Regaib Kandili

30.03.2017

Mirac Kandili

23.04.2017

Berat Kandili

10.05.2017

Ramazan'ın Başlangıcı

27.05.2017

Kadir Gecesi

21.06.2017

Arefe (Ramazan)

24.06.2017

Ramazan Bayramı

25.06.2017

Arefe (Kurban)

31.08.2017

Kurban Bayramı

01.09.2017

Hicri Yılbaşı

21.09.2017

Aşure Günü

30.09.2017

Mevlid Kandili

29.11.2017