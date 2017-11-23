Diriliş Ertuğrul 97. bölüm fragmanı izle-Son bölümde neler oldu?

Diriliş Ertuğrul 97. bölüm fragmanını izlemek için hemen tıkla. TRT1'in rekorlar kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, bu hafta da izleyicileri büyüledi. Diriliş'in yeni bölümünde neler yaşanacağını 97. bölüm fragmanından görebilir, önceki bölümlerden bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Diriliş 97. bölüm fragmanı.

Diriliş "Ertuğrul" 96.Bölüm Özet

Köle tüccarı Simko ve Tekfur Ares’in gönderdiği adamları alt eden Ertuğrul obasına dönmüş, obaya büyük bir sevinç hakim olmuştu. Ertuğrul henüz bu sevinci doya doya yaşayamadan Dündar’ın Hanlı Pazar’ı satmak üzere olduğunu öğrenmiş ve alplarıyla beraber Hanlı Pazar’a doğru dörtnala yola düşmüştü. Ertuğrul, Hanlı Pazar’ın satışına mani olabilecek mi? Satış anlaşması mühürlenmeden yetişebilecek mi? Dündar’a karşı tavrı ne olacak? Kendisine tuzak kuran Ares’e ne yapacak? Yokluğunda yaşanan gelişmeler karşısında nasıl davranacak?

Çavdar beylerini biat ettirip Hanlı Pazar’ı almaya giden Bahadır Bey, Ertuğrul’un dönüşünden sonra ne yapacak? Beyliği ve Hanlı Pazar’ı alabilecek mi? Ertuğrul ile aralarında nasıl bir münasebet gelişecek?

Tekfur Ares ve Emir Saadeddin, Ertuğrul’un dönüşünden sonra ne yapacak? Ertuğrul’a karşı ortak mı hareket edecekler? Yeni planları ne olacak? Ve Ertuğrul, Ares’e tuzak kurmasının bedelini ödetecek mi?

00:38 dk 22 Kasım 2017 Diğer Diriliş Ertuğrul 97. bölüm fragmanı: Fetih zamanı Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesecek yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul'un 97. bölümünün fragmanı.





Diriliş "Ertuğrul" 94.Bölüm Özet

Köle tüccarı Simko’nun elinde esir olan Ertuğrul, Pitho ve diğer kölelerle birlik olup Simko’nun elinden kurtulmayı başarmıştır. Bu sırada Ares’in Hanlı Pazara gelen kervanları yağmalaması için görevlendirdiği eşkıya başı Mihalis de tesadüfen Simko ve Ertuğrul arasındaki kovalamacaya şahit olmuş ve durumu Ares’e bildirmiştir. Uzun bir kovalamacadan sonra Simko ve adamları, Ertuğrul ve kölelerin önünü kesmiş, Ertuğrul tam Simko ve adamlarını alt edecekken eşkıya başı Mihalis de adamlarıyla baskın yapmıştır. Şimdi iki düşman arasında sıkışan Ertuğrul ne yapacak? Onları bertaraf edip obasına varabilecek mi?

Diğer taraftan Kayı obası karışmış, Dündar’ın Hanlı Pazar’ı satıp Gündoğdu ve Sungur Tekin’in yanına göçme kararı obada infial yaratmıştı. Bu karara karşı gelen Artuk Bey de Dündar’ın töreye karşı geldiğini, bu durumda beyliğinin meşru sayılamayacağını söyleyip beyliğe aday olmuştu. Bundan sonra Kayı obasında olaylar nasıl gelişecek? Yeniden beylik toyu yapılacak mı? Yoksa Dündar’ın kararına uyulup Hanlı Pazar satılacak ve göç mü edilecek?

Ertuğrul’un yaşadığını öğrenen Ares’in bundan sonraki planı ne olacak? Ertuğrul obaya varmadan öldürebilecek mi?

Dündar’ı Hanlı Pazar’ı satması ve göç etmesi için teşvik eden Emir Saadeddin, Hanlı Pazar’ı alması için de Bahadır Bey’e bir sandık altın vermişti. Emir Saadeddin bu emeline ulaşabilecek mi? Bahadır Bey, Hanlı Pazar’ı da satın alıp Çavdar beyliğini ele geçirebilecek mi?