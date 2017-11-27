Dolar fiyatı ne kadar oldu? Dolar son bir haftanın en düşük seviyesinde! 27 Kasım

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimser havanın da desteğiyle 3.90'ın altına gerileyerek bir haftanın en düşüğüne geriledi.

Bankacılar, Güney Afrika'nın aynı anda iki kuruluştan birden not düşüşünden kurtulmasının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında bir değer kazancı görüldüğünü belirttiler.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Güney Afrika para biriminde başlayan değer kazancı benzer ülke para birimlerine de iyimser yansıdı. Bu süreçten en çok etkilenen TL oldu. Bunu son dönemde en çok değer kaybeden para birimi olmasına bağlamak lazım. Kâr realizasyonu da diyebiliriz" dedi.

Bankacı öte bugünkü hareketlerin Türkiye ekonomisine yönelik risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini bir kâr realizasyonu olarak görülmesi gerektiğini de belirtti.

Güney Afrika randı, ülkenin yerel para birimi cinsinden kredi notunun ikinci kredi derecelendirme kuruluşundan birden düşürülmesinden kaçınmasının ardından dolar karşısında yüzde 3.5 civarında değer kazandı.

S&P Global Ratings Güney Afrika'nın yerel para birimi cinsinden kredi notunu 'BB +' seviyesine indirdi. Moody's, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu en düşük yatırım yapılabilir seviye olan Baa3 olarak teyit etti ancak notun düşürülmesini değerlendirmeye aldığını açıkladı.

Dolar/TL bu sabah güne 3.9450 civarında başladıktan sonra bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.8910'a kadar geriledi. Kur saat 1709'da 3.8971/3.8990 seviyesinde işlem gördü.