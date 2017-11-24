'AB Almanya'nın kendi kararlarını dayattığı bir yer olmamalı'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği'nde (AB) tüm kararların kapalı kapılar ardında ve Almanya'nın isteği doğrultusunda alındığını, bu durumun artık değişmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Çipras, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği özel röportajda AB kurumlarının daha demokratik olması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm kararları kapalı kapılar ardında alamayız. AB, sonunda en güçlünün, yani saklamayalım Almanya kendi kararını dayattığı, teknokratlar ve siyasi liderlerden oluşan bir tartışma forumu olmamalıdır." ifadesini kullandı.

AB’de birşeylerin yolunda gitmediğinin artık açıkça bilindiğini belirten Çipras, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile siyasi ve ideolojik anlamda farklı görüşlere sahip olmakla birlikte Avrupa’ya bakış açıları olarak benzer hedefleri güttüklerini vurguladı.

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'Eğer Avrupalılar Yunanistan’ın nasıl bir fırsat olduğunu anlamıyorsa başkaları anlar'

Yunanistan’da Çin tarafından yapılan yatırımların dile getirildiği bir soruya Çipras, son yıllarda Avrupa’nın, ülkesine kemer sıkma politikaları uygulama gibi bir ceza uyguladıklarını ve yatırımlardan vazgeçtiklerini hatırlattı. Çipras, böyle bir durumda risk alanın başarılı olacağı gerçeğinden bahsederek, "Çinliler bu fırsatı değerlendirerek yatırım yaptılar. Eğer Avrupalılar Yunanistan’ın nasıl bir fırsat olduğunu anlamıyorsa başkaları anlar." dedi.

Son dönemde ülkesine gelen sığınmacıların sayısının arttığı iddialarının hatırlatılması üzerine Çipras, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgede yaşanan en korkunç sığınmacı krizine sahne olduğunu ve Türkiye ile AB arasında yapılan göçmenlere dair anlaşmanın bu trajedinin sona erdirilmesini sağladığını kaydetti.

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Çipras, Yunanistan’da şu an 65 bin sığınmacının iyi şartlar altında ağırlandığını belirterek, Ege Denizi’ndeki adalarda ise hala zor şartlar altında olan sığınmacı ve göçmenlerin olduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını vurguladı.