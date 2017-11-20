AB kurumları Brexit sonrası İngiltere'den taşınma kararı aldı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından Londra'da bulunan Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Amsterdam'a, Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) ise Paris'e taşınması kararının alındığı bildirildi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Genel İşler Konseyi toplantısı kapsamında, 27 AB üye ülkesi tarafından oylama yapıldığı, Hollanda'nın Amsterdam şehrine EMA'nın, Fransa'nın başkenti Paris'e ise EBA'nın taşınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun Avrupa Parlamentosuyla birlikte bugün alınan kararı hızlı bir şekilde yasalaştırmak için birlikte hareket edeceği ifade edildi.

Esasen AB kurumlarının üye ülkelerde konuşlandırılması gerektiğine dair herhangi bir kural ya da anlaşma bulunmuyor. Ancak Brexit'ten sonra İngiltere topraklarında AB hukukunun geçerli olamayacağını ısrarla dile getirmesinin ardından kuruluşların üye bir ülkeye taşınması kararı alındı.

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İlaç ajansına daha yoğun talep

EMA, birlik genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenliyor. Ürünün güvenilirliğini ve etkisini denetleyen ve 1995'te kurulan ajans aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor.

Ajans, ilaç ruhsatı verme yetkisi olmasa da herhangi bir ilacın ruhsatının iptal edilmesi için tavsiyede bulunabiliyor.

EMA'nın yaklaşık 900 personeli bulunuyor ve toplantıları için yılda yaklaşık 3 bin 500 uzmanı ağırlıyor. İlaç ajansının yıllık bütçesinin yaklaşık 360 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bu nedenle EMA'ya ev sahipliği yapmak için Almanya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Slovakya, Belçika, Romanya, Danimarka, İrlanda, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, İsveç, Malta, Avusturya, Polonya ve Hırvatistan dahil 19 üye ülke başvurmuştu.

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8 üye ülke talip olmuştu

Avrupa’nın bankacılık sektörünün denetimi ve yönetiminden sorumlu EBA’ya, ilaç ajansına göre daha az talepte bulunulmuştu. Üye ülkelerin bankacılık sektörünü düzenleyen kurumlarının AB kurallarını doğru bir şekilde uygulayıp uygulamadığını denetleyen kuruma 8 üye ülke talip olmuştu.

AB’deki bankacılık sektörüne yönelik tehdit analizi ve bankaların finansal krizler karşısında ne kadar güçlü olduğunu denetleyen testler yürüten ve 2011'de kurulan EBA 159 çalışanı bulunuyor.