ABD Arakan için 'etnik temizlik' dedi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddeti ilk kez "etnik temizlik" olarak nitelendirdi, katliamlardan sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bakan Tillerson, 15 Kasım'da Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı görüşmeler ışığında yazılı bir açıklamayla Arakan'daki son durumu değerlendirdi.

Myanmar ziyaretinde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii de dahil üst düzey yetkililerle ülkedeki son durumu görüştüğünü kaydeden Tillerson, insani krizin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"Bu bir etnik temizliktir"

Myanmar ordu mensuplarına 25 Ağustos'ta düzenlenen saldırıyı bir kez daha kınayan Tillerson, "Yine de hiçbir provokasyon, şimdiye kadar yaşanan korkunç zulmü meşru gösteremez. Myanmar ordusu ile güvenlik güçleri içindeki bazılarının ve yerel infazcıların bu ihlalleri devasa bir acıya ve yüz binlerce kadın, çocuk ve erkeğin evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmasına neden olmuştur. Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından şu açıktır ki Arakan eyaletinde Rohingyalılara karşı yapılan şey etnik temizliktir." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

ABD'nin önceliğinin insani krizle karşı karşıya olan yardıma muhtaç kişilere ulaşmak olduğunu kaydeden Tillerson, daha önceki 40 milyon dolara ilaveten 47 milyon dolarlık yeni bir yardım paketini daha açıkladıklarını hatırlattı.

"Sorumlular yargı önüne çıkarılmalı"

"Myanmar hükümeti ve güvenlik güçleri, sınırları içindeki herkesin insan haklarına saygı göstermeli ve bunu yapmayanları sorumlu tutmalıdır." ifadesini kullanan Tillerson, doğrudan isim veya kurum zikretmeden sorumluların yargı önüne çıkarılması için ABD'nin elinden geleni yapacağını kaydetti.

Şiddete sebep olanlara yaptırım

Öte yandan kapalı oturumda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Arakan krizinde "şiddete sebep olan (Myanmar güvenlik güçleri mensupları ya da yerel infazcılar) kişileri hedef alan yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandıklarını" ifade etti.

REKLAM

Yetkili, "Arakan'da yaşanan etnik temizliğin planlı ve organize" olduğunu, sorumlularının belirlenerek yargı önüne çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

ABD açıklamada gecikti mi?

ABD'nin Arakan için "etnik temizlik" tanımlamasını kullanmasının uzun zaman alması kamuoyunda dikkat çekerken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, 11 Eylül'de Cenevre'de yaptığı konuşmada Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki operasyonlarını "tam bir etnik temizlik örneği" olarak tanımlamıştı.

Daha önceki Dışişleri Bakanlığı basın brifinglerinde konuyla ilgili sorulara yanıt veren Sözcü Heather Nauert, Arakan için etnik temizlik tanımının yapılması konusunda henüz emin olmadıklarını, emin olmaları halinde Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerine bazı yaptırımlar almaları gerekeceğini açıklamıştı.

REKLAM

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.

REKLAM