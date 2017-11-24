ABD, işgalci olarak kalacak

Esed rejimini ve DEAŞ terörünü kazımak bahanesiyle Suriye’ye yerleşen ABD, 1990’larda Irak’ta “yeniden inşa” ve “yerel yönetimler” kılıfı altında başlattığı parçalama projesini Suriye’de hayata geçirdi. Savaş sonrası “yeniden inşa” adı altında başta Rakka’da olmak üzere PYD/PKK kontrolünde terör cepleri kuruluyor. Suriye’de askeri varlığını sürdürmek için DEAŞ bahanesi tükenen ABD’nin yeni düşmanı ise İran. Washington Post’un haberine göre ABD’li yetkililer, Suriye’nin kuzeyindeki askeri varlıklarını terör örgütü PKK’yı güçlendirmek, İran ve Beşşar Esed rejimine baskı uygulamak için kullanacak.

YEREL TERÖR BİRİMLERİ

ABD’nin Cenevre Görüşmeleri temelinde siyasi baskıya bu ayın sonunda başlanması bekleniyor. İran ve Esed rejiminin toprak hakimiyetini genişletmesini engelleme adına bölgede kalan ABD ordusu, Kuzey Suriye’de PKK’ya anlık destek sunarken Şam yönetiminden bağımsız yeni yerel yönetim birimleri oluşturarak terör devletinin temelini atacak.

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RUSYA’YI İKNA ETMEK İSTİYOR

PKK devletini kurmayı planladığı toprakları Cenevre şemsiyesiyle garanti altına almaya çalışan ABD yönetimi, Rusya’dan bu yönde yardım almayı amaçlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 21 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’de çözümün sağlanması için Cenevre görüşmelerinin önemi konusunda mutabık kaldı. İkili, bu ayın başında Cenevre sürecini destekleyen ortak bir bildiri de imzalamıştı.

CENEVRE BİTENE DEK

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Esed rejimi ve muhalefet arasında siyasi çözüme varılana dek Suriye’de kalacaklarını açıkladı. Asker sayısı hakkında bir kararın olmadığını kaydeden Mattis, “Cenevre süreci bitene dek Suriye’de bekleyecekler” ifadesini kullandı.

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Katil McGurk Rakka’daydı

ABD’nin terör şefi Brett McGurk, geçtiğimiz hafta yerel yönetim kurma ve yeniden inşa çalışmaları kapsamında Rakka’yı ziyaret etti. Adeta bir sömürge valisi gibi davranan McGurk kentin Naim Meydanı’nı da ziyaret ederek, burada kentin yeniden inşaası, hafriyatın kaldırılması ile elektrik ve altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi aldı. Brett McGurk, sosyal medya hesabından, kenti ziyaretinin fotoğraflarını da paylaştı.