ABD Ortadoğu’ya asker yığıyor

Pentagon bünyesinde Ortadoğu’da görevli askeri ve sivil personel sayısının, 54 bin 180’e çıktığı bildirildi. Savunma Bakanlığı İnsan Gücü Veri Merkezinin hazırladığı rapora göre, Pentagon’un Ortadoğu ülkelerindeki asker ve sivil personel sayısı Mayıs ayında 40 bin 517 iken, bu rakam Eylül ayında 54 bin 180’e çıktı. Raporda, personel sayısındaki en yüksek artışın Katar, Bahreyn, Suriye, Kuveyt ve Türkiye’de görüldüğü tespitine yer verildi.

Pentagon’un sıklıkla 503 olarak açıkladığı Suriye’deki personel sayısının Haziran'a kadar bin 251’e, Eylül'de de bin 723’e çıktığına işaret edildi. DEAŞ ile mücadelenin sürdüğü Irak’ta da personel sayısının Haziran-Eylül aralığında 8 bin 173’ten 9 bin 122’ye çıktığı belirtilen raporda, bir diğer dikkat çekici nokta Türkiye’deki personel sayısındaki artış oldu.Türkiye’de personel sayısı geçen Haziran ayına kadar bin 350 ile bin 405 arasında değişkenlik gösterirken, Eylül ayında bu sayının 2 bin 265 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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RAKAM DAHA FAZLA OLABİLİR

Pentagon’un Ortadoğu için verdiği sayının belirtilenden daha fazla olabileceği de değerlendiriliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında ABD’li Tümgeneral James Jerard sadece Suriye’de dört bin askerlerinin bulunduğunu açıklamıştı. Jerard, daha sonra rakamı yanlışlıkla söylediğini savunarak “500” şeklinde düzeltmişti. Pentagon bir süre önce de Afganistan’da bulunan 11 bin civarında askeri gücüne 3 bin kişilik ek kuvvet gönderildiğini açıklamıştı.