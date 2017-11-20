ABD’den Taliban'ın afyon üretim tesisine hava saldırısı

NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu ve ABD Afganistan Kuvvetleri Komutanı Amerikalı General John Nicholson, ABD ve Afganistan uçaklarının Afganistan'da Taliban'a ait 10 afyon üretim tesisine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Orgeneral Nicholson, Afganistan’daki operasyonlar hakkında değerlendirme yapmak üzere video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ağustos ayında Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin yetkilerini genişlettiğini hatırlatan Nicholson, eski yetki kapsamında Afgan kuvvetlerinin saldırıya uğraması veya Taliban’a yönelik saldırı düzenlemesi durumunda onları korumak üzere Amerikan uçaklarının hava saldırısı gerçekleştirebildiğini ancak yeni yetkilerle Amerikan kuvvetlerinin ayrıca Taliban'ın gelir kaynaklarını, finansal yapı ve tesislerini ve eğitim kamplarını hedef alma yetkisine de sahip olduğunu kaydetti.

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Söz konusu yetki kapsamında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı B-52 bombardıman uçakları ile beşinci nesil F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının pazar akşamı Helmand ilinde Taliban’a ait 8 afyon üretim tesisini hedef aldığını ifade eden Nicholson "Bu saldırılar birkaç gün daha devam edecek." dedi.

ABD’li komutan, Taliban'a ait iki tesisin de Afgan A-29 uçaklarınca vurulduğunu belirtti.

Taliban'ın Afganistan’da işlettiği afyon tesisi sayısının 400-500 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Pentagon, Taliban'ın afyon üretiminden yıllık 200 milyon dolar gelir elde ettiğini tahmin ederken Birleşmiş Milletlere göre ülkede yıllık 9 bin ton eroin üretiliyor.

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Afgan nüfusunun üçte biri Taliban kontrolünde

Taliban'ın Afganistan'da ne kadar alanı kontrol ettiğine yönelik bir soruya Orgeneral Nicholson geçen yıldan bu yana pek bir değişiklik olmadığını, Taliban’ın halen Afgan nüfusunun 3'te 1'ini kontrol ettiği bilgisini paylaştı.

Nicholson, Afgan hükümetinin bu yıl içerisinde nüfusun yüzde 80'i üzerinde kontrol sağlamayı hedeflediğini aktararak "Bu nüfusun yüzde 80’ini kontrol etme konusu aynı zamanda gelecek iki yıl içerisinde yapılacak seçimler için de oldukça önemli. Ülkede 7 ile 8 bin seçim noktası kurulacak. Biz saldırıya geçip hükümetin nüfus üzerindeki kontrolünü artırırsak bu daha güvenli bir seçim olur ki bu da daha geçerli bir sonucun ortaya çıkmasını sağlar." şeklinde konuştu.

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Bununla birlikte Nicholson, geçen yıla göre Afgan ordusu ile Taliban arasında tartışmalı bölgelerin sayısında "hafif bir artış" olduğunu belirtti.

Amerikan Demokrasileri Savunma Derneği geçen ay hazırladığı Afganistan raporunda, Afgan kuvvetleri ile Taliban arasındaki tartışmalı bölgelerin sayısında Taliban lehine üç kat artış olduğu kaydedilmişti.

Raporun verdiği bu bilgiye katılmadığının altını çizen Nicholson, Afgan askeri kayıplarında ise yüzde 20 civarında düşüş olduğunu öne sürdü.