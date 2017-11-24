ABD'den 'Yemen Havalimanı' açıklaması

ABD yönetimi, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı ile Hudeyde Limanının insani yardımların yerlerine ulaştırılması için yeniden açılması kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, Yemen'deki insani kriz konusunda Suudi Arabistan'ın son adımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Suudi Arabistan ve Suudi-öncülüğündeki koalisyonun, Yemen'e acil insani yardımların ulaştırılması için Sana Uluslararası Havalimanı ile Hudeyde Limanı'nın yeniden açılması kararını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Riyad'ın açıkladığı kararın tam olarak uygulanmasının, Yemen'de gıda ve tıbbi yardıma muhtaç kişilere acil insani yardımların ulaştırılması için ilk adım olduğu belirtildi.

İran'a gözdağı, siyasi çözüme vurgu

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Suudi Arabistan'ın "Yemen'deki İran unsurlarına karşı" ABD tarafından kararlı bir şekilde desteklenmeye devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, Yemen'deki insani krizin sona erdirilmesi noktasında ise siyasi sürecin hala en önemli çözüm aracı olduğu vurgulandı.

Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yaklaşık üç haftadır durdurulan "insani yardım uçuşlarının" önceki gün yeniden başladığı bildirilmişti.

İnsani yardım görevlilerini taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) uçağı ile Rusya'nın Sana Büyükelçiliğinin yeni personelini taşıyan bir Rus uçağının havalimanına ulaştığı aktarılmıştı. Aynı şekilde Hudeyde Limanı'nın da yeniden ulaşıma açıldığı belirtilmişti.