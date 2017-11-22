Almanya Parlementosu'nda YPG bayrağı açan vekile tepki

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Almanya'da Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in Federal Mecliste (Bundestag) terör örgütü YPG'ye ait sembol açarak terör propagandası yapmasına tepki gösterdi.

UETD Genel Başkanı Sırakaya yaptığı yazılı açıklamada, "PKK’nın bir kolu olan YPG’nin yasaklanmış sembollerinin kamuoyuna gösterilmesi ve Federal Meclis'in adeta terör propagandasının sergilendiği bir alan olması sadece terör propagandasına yol açmak değil, aynı zamanda Federal Cumhuriyetin özgür ve demokratik anayasasına açıkça muhalefet etmektir.” ifadelerini kullandı.

Sol Partili milletvekili Jan van Aken'in, 2015 yılı mart ayında Mecliste terör örgütü PKK'nın paçarvasını açtığını hatırlatan Sırakaya, şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

"Şimdi ise yine Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, meclisi bir kez daha kendi ideolojisi için araçsallaştırarak bir skandala imza attı. Sol Partinin Alman siyaseti içerisinde PKK sözcülüğünü üstlendiğini üzülerek müşahade etmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda Sol Parti Grup Başkan Yardımcısı olan Dağdelen, PKK terör örgütüne olan yakınlığıyla manşetlere taşınmaya devam ederken, davranışları için yalnızca bir kınama aldı. Terör örgütlerine bu denli açık sempati ifadelerine karşı daha net bir karşı duruş sergilenmesi beklentisi içerisindeyiz."

Sırakaya, yetkili makamlara da çağrıda bulunarak, "Federal Cumhuriyetin siyaset, medya ve güvenlik makamlarına terör propagandasının yayılmasını önlemek ve açık bir şekilde kınamak için çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.