Almanya terör tehdidine karşı yeni birim kuruyor

Almanya'da artan terör tehlikesi karşısında Federal Kriminal Dairesi (BKA), terörle aktif mücadele edecek yeni bir bölüm oluşturmaya karar verdi. Ülke genelinden terörle mücadele edecek yeni bölümde bin kişinin görev alması bekleniyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, "Güvenlik güçlerinin DEAŞ militanlarının saldırılarının önlemesine rağmen tehlike hala yüksek. Bunun için her türlü önlem alındığı gibi mücadele için yeni bir oluşumun ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Uzman departmana ihtiyaç var

BKA Başkanı Holger Münch de Federal Kriminal Dairesi bünyesinde DEAŞ kökenli terörle mücadele eden iki birimin olduğunu fakat artan terör olayları ve teknik takip gibi önleyici önlem için kalıcı ve uzman bir departmana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Münch, 2018 yılında bu ihtiyacın karşılanması için bir kaç birimin birleştirileceğini ve ağırlıklı olarak DEAŞ kökenli terör eylemleri için çalışma yapılacağını ifade etti. Terör departmanın içi ve dış soruşturma gibi önemli görevlerinin olacağı bildirildi.