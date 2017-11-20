'Almanya'da benzeri görülmedi'

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesindeki siyasi partilere çağrıda bulunarak yeni koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluklarından kaçmamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Almanya'da yaklaşık 70 yıldan bu yana ilk kez bir koalisyon hükümetinin kurulmasının başarısız kaldığını belirterek siyasi partilerin insanların refahından sorumlu olduklarını ve bunun için sorumlu şekilde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Steinmeier, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada; "Almanya eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya" dedi.

"Sorumluluğu elinde bulunduran kaçmamalı"

Hükümetin kurulmasının politikacıların seçmene karşı en büyük sorumluluğu olduğuna işaret eden Steinmeier, ''Kim seçimlere siyasi sorumluluk için giriyorsa ve o sorumluluğu elinde bulunduruyorsa bundan kaçmamalı'' ifadesini kullandı.

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Gelecek günlerde koalisyon görüşmelerine katılan partilerin liderleri ile benzer görüşleri paylaşan diğer partilerin genel başkanları, Federal Meclis (Bundestag) Başkanı, Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) Başkanı ve Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı ile de görüşeceğini ifade eden Steinmeier, Almanya gibi ekonomik açıdan güçlü bir ülkede sorumlulukların yerine getirilmemesinin komşu ülkeleri de endişeye sevk edeceğini kaydetti.