Almanya'da Türkçe'nin seçmeli ders olması için imza toplanıyor

Almanya’nın Hassen eyaletinde yaşayan Türk vatandaşları Türkçe’nin eyaletin eğitim sisteminde seçmeli ders olarak okutulabilmesi için imza kampanyası başlattı.

Frankfurt Başkonsolosluğunun ve eyaletteki bütün sivil toplum örgütlerinin desteklediği imza kampanyasında büyük ilgi gördü.

"Türkçenin seçmeli ders olabilmesi için müracaatta bulunarak tarihi bir adım atacağız"

Hessen Yabancı Dil Girişimi adı altında başlatılan imza kampanyasıyla alakalı olarak basın mensuplarına bilgi veren Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen eğitim sisteminde Türkçe’nin seçmeli ders olabilmesi ve alınacak notların sınıf geçmeye etki yapması için eyalet eğitim bakanlığı dilekçe komisyonuna imzalı dilekçelerle müracaat ederek bu hakkın kazanılması için adım atılmasını gerektiğini belirterek, "Frankfurt Başkonsolosluk bölgesinde bütün sivil toplum örgütlerinin Türkçe için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek için Başkonsolosluk binasında da bir masa oluşturarak işlem yaptırmaya gelen vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendiriyor kampanyaya desteklerini alıyoruz. Kısa bir zamanda on binlerce imza ile Türkçenin seçmeli ders olabilmesi için müracaatta bulunarak tarihi bir adım atacağız" dedi.