Arjantin'deki kayıp denizaltıdan 5 gündür haber yok

Arjantin donanması, çarşamba gününden bu yana haber alınamayan ASA San Juan denizaltısından geldiği düşünülen uydu telefonu sinyallerinin denizaltı kaynaklı olmadığını bildirdi.

Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, yetkililerin Güney Atlantik Okyanusu açıklarında seyir halindeyken telsiz bağlantısı kesilen ASA San Juan denizaltısından geldiği düşünülen 7 uydu telefonu sinyalini incelediğini ve sinyallerin denizaltından gelmediği sonucuna ulaştığını belirtti.

Mar del Plata Donanma Üssü Komutanı Amiral Gabriel Gonzalez de denizaltının çarşamba günü tanımlanamayan bir arıza alarmı gönderdiği bilgisini paylaştı.

7 günlük okjiseni bulunuyor

Denizaltı, eğer denizin yüzeyine yakınsa içerisinde bulunan 44 mürettabata 90 gün yetecek kadar gıda, oksijen ve yakıtı bulunuyor. Ancak eğer dibe battıysa, sadece 7 günlük oksijeni bulunuyor.

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ASA San Juan denizaltısıyla telsiz bağlantısı, başkent Buenos Aires'in 250 kilometre güneyindeki üssüne geri dönerken kıyıdan 430 kilometre açıkta kesilmişti.

Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, Arjantin donanmasına 1983 yılında katılmıştı.