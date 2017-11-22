'Avrupa Birliği verdiği sözü tutmalı'

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Terörle mücadele alanında işbirliğiyle Türkiye-AB ilişkilerinde yeniden güven inşa edilebilir. Avrupa, bu konuda Türkiye’nin hassasiyetlerini anlayamıyor." dedi.

Kaymakcı, İktisadi Kalkınma Vakfının (İKV), Brüksel'de düzenlediği "Türkiye-AB Sığınmacı İşbirliği" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'de çeşitli ülkelerden yaklaşık 3,5 milyon geçici koruma altında kişi bulunduğunu anımsattı. Kaymakcı, AB’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlamayı taahhüt ettiği fonun akışını hızlandırması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, sığınmacılar için son 6 yılda 30 milyar dolardan fazla harcama yaptı." diye konuştu.

Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiğini ve gönüllü insani kabul siteminin başlamadığını hatırlatan Kaymakcı, "Gönüllü insani kabul sisteminin önünü açmalıyız yoksa düzensiz göçü kontrol edemeyiz. AB, verdiği sözü tutmalı." ifadesini kullandı.

REKLAM

Kaymakcı, Türkiye'nin bütün taahhütlerini yerine getirdiğine dikkati çekerek, Avrupa'ya göçmen akışı sorununa geçici bir çözüm üretilmiş olmasının sorunun bittiği anlamını taşımadığını vurguladı.

Gümrük Birliği güncellemesinin Almanya gibi bazı AB üyesi ülkeler tarafından bloke edildiğini ifade eden Kaymakcı, “Gümrük Birliği güncellemesi her iki tarafın faydasına bir durum. Gereksiz yere bloke ediliyor." dedi.

Kaymakcı, Türkiye’de, AB terör örgütleri PKK ve FETÖ konusunda "yeterince yardım etmiyor" algısı olduğuna dikkati çekerek, "Terörle mücadele alanında işbirliğiyle Türkiye-AB ilişkilerinde yeniden güven inşa edilebilir. Avrupa bu konuda Türkiye’nin hassasiyetlerini anlayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da AB'ye sığınmacı akışının Türkiye-AB mutabakatı sayesinde önemli ölçüde azaldığını anımsatarak, "AB, mali taahhütlerini daha hızlı ve etkili yerine getirmeli." dedi.

REKLAM

AB'nin Türkiye'ye özellikle terörle mücadelede daha fazla destek olması gerektiğini dile getiren Zeytinoğlu, katılım müzakerelerinin hızlandırılması ve vize serbestisinin karşılıklı ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

"Sığınmacı işbirliği çok başarılı"

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğünde Türkiye Birim Başkanı Patrick Paquet ise karşılıklı ilişkilerin daha ilerletilmesi gerektiğine işaret ederek, AB'nin mali taahhütlerine uygun davrandığını söyledi.

Türkiye-AB arasında sığınmacı işbirliğinin "çok başarılı" olduğunu ve devam etmesi gerektiğini anlatan Paquet, yakın zamanda AB’de sığınmacıların gönüllü olarak yerleştirilmesi sistemine başlanacağını ifade etti.

Paquet, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik 1,78 milyar avroluk 55 projeye onay verdiğini hatırlatarak, "AB dış yardımlarında bu hızda bir kaynak aktarımının eşi benzeri yok. İyi bir hızla çalışıyoruz. Türkiye’nin yanındayız. Mali taahhütlere gelecek yılda da devam edeceğiz." diye konuştu.

REKLAM

"Türkiye'ye minnettarız"

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Miltiadis Kyrkos, Türkiye-AB mutabakatının "başarılı" olduğunu belirterek, "Sığınmacılara yardım fonunu geciktirmek veya vermemek gibi bir niyetimiz yok. Türkiye'ye göç konusunda yaptıklarından ve işbirliğinden dolayı minnettarız." dedi.

Katılım müzakerelerinin AB'ye uyum için yapıldığını anımsatan Kyrkos, "Fasılların açılmasını destekliyorum. Bence işbirliği artmalı. Gümrük Birliği güncellemesi projesinin başlaması gerekiyor. Bu her iki taraf için de kazanç sağlayacak. Karşılıklı ilişkilerin canlanması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.